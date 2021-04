Schelpdiersector wil anderhalf miljoen voor meer promotie

Een proeverij op de Mosselboulevard van 2020 (foto: Mosselboulevard)

De subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), maar nog niet toegekend. Het bedrag van anderhalf miljoen zal voor verschillende activiteiten gebruikt worden. Addy Risseeuw, voorman van de mosselkwekers: "We willen zorgen dat de naamsbekendheid van Zeeuwse schelpdieren nog groter wordt. Zo willen we de start van het mosselseizoen nog wat verder uitbreiden maar ook het evenement de Mosselboulevard opkrikken. Dat was afgelopen jaar toch wel een succes en daar willen we dus graag mee door."

Boulevards

Afgelopen zomer is begonnen met de Mosselboulevard, zoals het toen nog heette. In Yerseke waren meerdere activiteiten rondom mosselen. Op tien woensdagen waren er rondvaarten, rondleidingen maar ook proeverijen met het zwarte goud. Vanwege corona was het niet zo druk als gehoopt, maar volgens de organisatoren zat er zeker potentie in. Om meer bedrijven en producten in Yerseke erbij te betrekken is het concept uitgebreid met andere schelpdieren, zoals oesters.

De mosselsector kreeg vorig jaar al een subsidie van 1,2 miljoen euro om in drie jaar tijd meer jongeren tot 35 jaar aan de mosselen te krijgen. Daarvoor werden influencers ingehuurd die een mosselchallenge deden. De video's werden geen hype op de sociale media maar de organisatoren waren toch tevreden met het resultaat volgens Risseeuw: "We zien in de verkoopcijfers dat de lijn van jonge kopers gestegen is. Als we dat de komende jaren kunnen doorzetten dan is dat heel positief."

