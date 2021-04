Corona in Zeeland: 147 nieuwe besmettingen, één overlijden

(foto: Omroep Zeeland)

In Reimerswaal kwamen er afgelopen dag 31 besmettingen bij. Terneuzen is de tweede gemeente met twintig besmettingen, gevolgd door Middelburg met zeventien, Vlissingen met vijftien en Goes met veertien nieuwe besmettingen. In de gemeente Noord-Beveland zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen.

Coronabesmettingen per gemeente

Gemeente vr 16 apr za 17 apr zo 18 apr ma 19 apr di 20 apr Borsele 6 8 15 17 10 Goes 18 13 18 13 14 Hulst 1 13 9 11 7 Kapelle 4 6 8 5 5 Middelburg 19 24 19 20 17 Noord-Beveland 0 5 7 4 0 Reimerswaal 21 25 21 17 31 Schouwen-Duiveland 15 22 14 8 6 Sluis 5 12 4 6 4 Terneuzen 13 28 26 17 20 Tholen 17 24 17 28 12 Veere 6 4 3 9 6 Vlissingen 31 38 18 15 15 Totaal Zeeland 156 222 179 170 147

De gemeente Reimerswaal lijkt het aantal coronabesmettingen maar niet onder controle te krijgen. Het is al wekenlang de plek waar naar verhouding de meeste besmettingen worden geconstateerd. In de afgelopen week zijn dat er 679 per 100.000 inwoners. Alleen in gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn naar verhouding meer besmettingen geregistreerd de afgelopen week.

Tholen is de tweede Zeeuwse gemeente die hoog op de landelijke ranglijst staat. In een lijst van de 352 Nederlandse gemeenten staat Tholen op plek twaalf, met 533 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. Op onderstaande kaart is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners voor alle Zeeuwse gemeenten te zien. In tien van de dertien gemeenten is de situatie 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners.

Aangezien de registratie van het RIVM van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

In de grafiek is te zien dat vooral op de Bevelanden het aantal nieuwe besmettingen is gestegen, terwijl er op Walcheren een dalende lijn is te zien. Ook Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, daalt iets. Zeeuws-Vlaanderen is de regio met de minste besmettingen.