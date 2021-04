Deze 83-jarige oma maakt voor haar familie een eigen kookboek op de computer

Het idee voor het kookboek ontstond toen de kinderen en kleinkinderen na het eten bij opa en oma vaak vroegen naar het recept. "Ik dacht misschien moet ik het maar eens voor ze opschrijven. Maar op de computer is dat makkelijker, want die verbetert ook nog wel eens een foutje", zegt Betsy de Hullu.

Schrijfwerk met computer

Dat ze handig met de computer is, komt doordat zij en haar man vroeger een boerderij met een camping hadden. "Daar was veel schrijfwerk voor. Mijn kinderen zeiden toen dat ik maar eens moest leren met een computer om te gaan. Toen kwam de euro en was ik heel blij met de computer, want die rekende alles om. Stukje bij beetje leerde ik steeds meer en als ik iets niet wist, was er altijd wel iemand op de camping die mij kon helpen."

Betsy de Hullu legt de laatste hand aan haar kookboek (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen en kleinkinderen mochten zelf kiezen welke recepten in het boek zouden komen. Ze stuurde een bericht naar iedereen om te vragen welk recept echt niet mocht ontbreken. Die recepten kon oma Betsy zo uitschrijven, maar foto's van alle gerechten had ze niet. "Als ik ergens geen foto van had ging ik het maken en moesten Adrie en ik dat dan maar eten", lacht ze.

Boek is niet compleet zonder opa's frietjes

Zo eten ze vanavond opa's frietjes. "Daar is niks speciaal aan hoor, maar iedereen vindt ze zo lekker. En ik heb er nog geen foto van." Het maken van de foto's erbij doet ze ook zelf. "Gewoon, met mijn telefoon."

Dit zal ook niet het laatste boek zijn dat ik maak hoor." Oma Betsy de Hullu

Van haar dochter Nelleke en kleindochter Ellen krijgt ze af en toe wat hulp. Ellen verfijnt de opmaak van het boek en Nelleke kijkt of de recepten kloppen. "Soms is iets voor mijn moeder zo vanzelfsprekend, dat ze een stapje overslaat. Dus ik lees ze na en kijk of ik het snap", legt ze uit.

Handig met fotoboeken

Betsy maakt haar kookboek in een programma waarmee je ook fotoboeken kan maken. "Daar ben ik handig in geworden, omdat ik dikwijls fotoboeken maak voor vrienden en familie. Na vakanties of als ze een jubileum vieren. Dit zal ook niet het laatste boek zijn dat ik maak hoor."

Maar na vijf jaar wordt het tijd dat het boek af is. De trouwdatum komt in zicht en dat vindt ze een mooi moment om het iedereen cadeau te doen. "Ik hoop dat ze er veel plezier van hebben en er smakelijk door eten."