Horeca in spanning over terrasbeslissing: 'Een nee, zou een domper zijn'

Anthonisse heeft vanmorgen de cafédeur geopend voor bezoek van het reinigingsbedrijf. De leidingen worden alvast schoongemaakt, want de kans is groot dat vanaf morgen veel meer bedrijven dit willen doen. "Ik heb ook alvast maar een bestelling gedaan bij de groothandel, want daar zal het morgen ook wel heel druk zijn."

Het café van Anthonisse is -net als andere horeca- al sinds half oktober gesloten. Sindsdien lopen de rekeningen op en wordt het voor Anthonisse ook weer tijd om iets te verdienen. Ze krijgt steun van de overheid, maar komt maandelijks het bedrag van haar huur tekort.

'Het liefst om 09.00 uur al open'

Ieder uurtje open is daarom meegenomen. Anthonisse zal blij zijn met de mogelijke opening van de terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur, maar zou het liefst eerder opengaan. Op de Markt in Goes is het 's ochtends druk met koffiedrinkers en daarom zou ze het liefst al rond 09.00 uur de deuren openen.

Vita Anthonisse (foto: Omroep Zeeland)

Anthonisse is ondanks de maandenlange sluiting positief. Ook over de toekomst. "Je moet wel. Anders kom je er niet", vertelt ze lachend. "Alleen nu moeten we officieel om 19.00 uur nog het definitieve bericht krijgen en dat is spannend."

Eerder vandaag liet Michel Kloeg van de Koninklijke Horeca Nederland weten nog niet heel blij te zijn met de plannen. Kloeg wil niet ondankbaar zijn, maar hij sluit niet uit dat mensen na 18.00 uur nog samenkomen in bijvoorbeeld een park of op de boulevard.

