Verliezen busvervoer voor nu gedekt, maar veel onzekerheid over toekomst

Het aantal Zeeuwse reizigers in de bus is flink gedaald (foto: Omroep Zeeland)

Nadat de provincie eerder al bijna een half miljoen euro beschikbaar stelde om de verliezen voor busmaatschappijen te compenseren, kwam ook het kabinet over de brug. Het Rijk neemt 95 procent van het verlies op zich. Er is alleen één voorwaarde. De overige vijf procent moet gehaald worden uit kostenbesparing.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas was dat laatste nog niet zo simpel geregeld. "In de randstad speelt dit probleem ook en daar schrapte men in de dienstregeling." Een optie die Zeeland volgens Van der Maas niet heeft. "Als je nu één bus per uur hebt per kern en je zou afschalen naar één bus per twee uur, dat kan niet. Dat werkt in de randstad waar je er vier of vijf per uur hebt rijden, maar hier niet."

Kleinere busjes

En dus is er een andere oplossing bedacht; kleinere bussen. "Mensen moet daar even aan wennen, maar op deze manier kun je besparen op de kosten, zonder dat het de dienstverlening raakt', volgens Van der Maas.

Connexxion rijdt op meerdere lijnen met deze busjes, in verband met een afname van het aantal passagiers. (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar is dus financieel gedekt, maar de problemen zijn daarmee niet weg. Want niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren wordt rekening gehouden met minder reizigers. De verwachting is dat de reizigersaantallen van vroeger nooit meer gehaald zullen worden. Daarom werkt de provincie nu samen met busmaatschappij Connexxion en scholen aan een transitieplan.

De exacte invulling daarvan is nog niet bekend, maar wel dat kleinere bussen daar onderdeel van zijn en misschien vaker worden ingezet. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder al in de regio Noord-Oost Friesland. Hier werd de inzet van grote bussen ook te duur waardoor men overstapte op kleine bussen.

Kleinere bus geen tovermiddel

Maar kleinere bussen zijn niet het tovermiddel voor alle problemen. De provincie heeft in Den Haag aangedrongen op structurele steun. "Er is maatwerk nodig in de bekostiging", zegt gedeputeerde Van der Maas hierover. "Daar hebben we op aangedrongen in de gesprekken, maar we moeten afwachten of die er gaat komen."

Doel is om het transitieplan in juli klaar te hebben. Maar veel zal afhangen van de bijdrage van het Rijk. Al houdt Van der Maas voet bij stuk wat betreft verdere inkrimping van de dienstregeling: "Afschalen is geen optie, want dan houd je niets over."

Lees ook: