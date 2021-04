Minder woninginbraken in Zeeland afgelopen winter, maar Tholen verzesvoudigde

(foto: informedmag.com)

In negen gemeenten werd minder ingebroken dan vorige winter. Vooral Hulst (van 33 naar 19), Middelburg (46 naar 27) en Vlissingen (42 naar 29) laten flinke dalingen zien. Maar er zijn ook stijgers. Daarbij springt vooral Tholen in het oog: van 7 in 2019-2020 tot 42 afgelopen winter.

Groep inbrekers actief op Tholen

Nu was de winter van vorig jaar ook wel erg 'zacht', in de jaren ervoor kwam Tholen uit op 21 woninginbraken (2016/2017), 30 (2017/2018) en 28 (2018/2019). Maar ook naast die getallen springt de 42 van afgelopen winter eruit.

Volgens de politie lijkt het er sterk op dat de stijging te herleiden is naar één groep inbrekers. "In de hele regio rondom Bergen op Zoom was in de winterperiode een hoog aantal inbraken te zien" zegt woordvoerder Mireille Aalders.

Telkens ging het om vrijstaande huizen waar aan de achterkant een ruit werd ingeslagen om sieraden en geld mee te nemen. In december werden de inbrekers betrapt door de politie. Er werd een auto in beslag genomen en het onderzoek naar de daders loopt nog. Na dit politieoptreden is het aantal inbraken in Tholen ook meteen sterk gedaald.

Hoe staat het ervoor in jouw gemeente?

Ook in Reimerswaal (9 naar 12) en Veere (10 naar 11) steeg het aantal inbraken, maar dat staat niet in verhouding tot Tholen. In Goes was het aantal inbraken afgelopen winter precies hetzelfde als het jaar ervoor.

De cijfers in onderstaande tabel zijn over de maanden oktober t/m maart.

Inbraakcijfers winter 2019/2020 vs. winter 2020/2021

Gemeente winter 2016/2017 winter 2017/2018 winter 2018/2019 winter 2019/2020 winter 2020/2021 Borsele 15 6 10 6 5 Goes 48 34 34 31 31 Hulst 26 33 28 33 19 Kapelle 14 12 12 4 3 Middelburg 44 51 30 46 27 Noord-Beveland 9 3 4 4 3 Reimerswaal 28 12 16 9 12 Schouwen-Duiveland 53 77 20 30 23 Sluis 15 22 16 9 8 Terneuzen 62 40 22 33 28 Tholen 21 30 28 7 42 Veere 26 12 19 10 11 Vlissingen 25 46 32 42 29 Totaal Zeeland 386 378 271 264 241

Afgelopen winter vonden de meeste inbraken in Zeeland in de maanden november (60) en december (62) plaats. Vorige winter werd juist in oktober het vaakst ingebroken (51). Toen waren de verschillen tussen de maanden niet zo groot:

Totaal aantal inbraken in Zeeland per wintermaand:

okt 2019 nov 2019 dec 2019 jan 2020 feb 2020 maart 2020 okt 2020 nov 2020 dec 2020 jan 2021 feb 2021 maart 2021 Zeeland 51 41 49 49 46 28 39 60 62 40 18 22

Waar het aantal woninginbraken in Zeeland afgelopen winter dus afnam, was dat bij het aantal inbraken in garages, garageboxen en schuren niet het geval. Dat getal steeg van 80 in de winter van 2019/2020 naar 94 afgelopen winter.

