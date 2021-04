Lekker en goedkoop! Zo maak je Jan in de zak volgens het recept van oma Betsy

Zo ziet Jan in de zak eruit (foto: Betsie de Hullu)

Misschien vraag je je nog steeds af wat Jan in de zak is. Het antwoord klinkt misschien een beetje gek: gekookt brood. Met rozijnen. Als het gekookt is, snijd je het in dikke plakken, schenk je er gesmolten roomboter over en strooi er lekker veel suiker op. Bijkomend voordeel: het is niet duur. Dat is misschien wel de reden dat het vroeger vaker gegeten werd. Waar de naam van het recept vandaan komt? Dat merk je straks tijdens de bereiding!

Benodigdheden Jan in de Zak

750 gram bloem

circa 4 deciliter melk

40 gram verse gist of +/- 13,5 gram droge gist

500 gram rozijnen, wellen in lauwwarm water en laten drogen

50 gram boter

1 ei

50 gram basterdsuiker

1 afgestreken theelepel zout

Voordat we beginnen met de bereiding van Jan in de zak moeten we dus eerst deeg maken. Maar geen nood! Ook dat heeft oma Betsy netjes voor ons opgeschreven.

Brooddeeg - bereiding

In de keukenmachine de bloem mengen met zout en suiker. De gist verkruimelen en erdoor roeren. Boter zacht laten worden (niet smelten) en door deeg kneden. Ei en melk in gedeelten toevoegen (niet alle melk tegelijk, de bloem neemt niet altijd dezelfde hoeveelheid melk op).

Betsy de Hullu werkt aan haar eigen kookboek. (foto: Omroep Zeeland)

Eerst voorzichtig mengen totdat het een deegbal wordt, daarna mixer even op de hoogste snelheid tot alles goed gemengd is. Vervolgens ca. acht minuten rustig laten draaien. Het deeg moet elastisch aanvoelen. Deeg in beslagkom laten rijzen in voorverwarmde oven (100 graden, als deeg erin gaat, oven uitzetten), tot het verdubbeld is, na ongeveer een uur.

Jan in de zak - bereiding

Wel de rozijnen en laat ze drogen. Voeg dan toe aan het brooddeeg en kneed deze door het deeg. Hierna nog halfuurtje laten rijzen. Doe het deeg in een katoenen, natte zak (bijvoorbeeld een kussensloop). Vul een hoge pan met een flinke laag lauw water, waar je op de bodem een bordje gelegd hebt (tegen aanbranden). Leg de zak op het bordje en breng het water langzaam aan de kook, circa drie uur zachtjes koken. Water bijvoegen indien nodig.

De Jan in de zak is gaar als er een mes droog uitkomt. Jan in de zak uit de zak halen, en in mooie plakken snijden. Presenteren met warme gesmolten roomboter en bruine suiker.

Kookboek met oma's recepten

Betsy de Hullu is vijf jaar bezig om haar eigen kookboek te maken op de computer. De laatste week zit de vaart erin, want haar deadline nadert: eind van de maand is ze zestig jaar getrouwd met Adrie en dat vindt ze een mooi moment om het kookboek met haar lekkerste recepten aan de kinderen en kleinkinderen te geven.

