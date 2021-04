Toekomst Stichting De Melkkan in Hulst door corona onzeker

Kleren in het gebouw van De Melkkan in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De Melkkan is een stichting die mensen helpt die het financieel moeilijk hebben. Hierbij richt de stichting zich specifiek op inwoners van de gemeente Hulst. Op dit moment helpt de stichting 150 mensen, waarvan 42 kinderen.

De stichting zit vooral in de problemen doordat ze de deuren niet mogen openen vanwege de coronaregels. "In het verleden kon ik nog wel eens iets gefinancierd krijgen om met kinderen bijvoorbeeld naar de dierentuin te gaan, maar dat gaat niet meer", zegt Alex Eggermont van De Melkkan. "En dat is al een jaar zo, want sinds maart vorig jaar zijn we niet meer open geweest".

Kleren en schoenen

In het gebouw waar De Melkkan in huist, liggen kleren, jassen en schoenen keurig opgestapeld te wachten op de doelgroep van de stichting. "Door de sluiting kunnen de mensen hier niet meer terecht. En dat is jammer want juist zij hebben behoefte aan sociale contacten". De stichting is nu dringend op zoek naar bestuursleden, vrijwilligers en geld.

Toch wel hoop

Het is niet de eerste keer dat De Melkkan aan de bel trok: In 2016 zocht de stichting geld en spullen om mensen te helpen die net niet in aanmerking kwamen voor hulp van de Voedselbank. Twee jaar later zocht de stichting een groter pand, omdat het niet voldoende ruimte had om alle spullen op te slaan. Een donatie en subsidie van de gemeente Hulst hielp de stichting toen uit de brand.

Op dit moment wordt wederom naar de gemeente gekeken, vertelt Eggermont: "We zijn weer in gesprek ik hoop dat ze weer helpen. Want er zijn veel mensen van De Melkkan afhankelijk."