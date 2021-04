Ziekenhuis in Knokke reikt huisartsenpost in Oostburg de helpende hand

Ziekenhuis Zeno in Knokke tijdens een open dag, vlak voor de opening (archieffoto) (foto: AZ Zeno)

Dewaele sprak dinsdag de commissieleden samenleving van de gemeente Sluis toe. Aanleiding is de voorgenomen nachtelijke sluiting van de huisartsenpost in het Antoniusziekenhuis in Oostburg. Nucleus Zorg, de overkoepelende huisartsenorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen, vindt dat nodig, omdat het voor de huisartsen een te grote belasting zou zijn om de HAP dagelijks en in de weekenden van 17.00 tot 8.00 uur 's ochtends open te houden.

Patiënt staat voorop

Dewaele vindt dat het om de patiënten moet gaan, niet om welke partij de zorg biedt. "Het is onwenselijk om mensen een half uur te laten rijden naar Terneuzen, als ze in de directe nabijheid ook terecht kunnen." Hij vindt het jammer dat de handschoen die vanuit Knokke-Heist wordt toegeworpen, nog steeds niet is opgepakt. AZ Zeno heeft al regelmatig pogingen gedaan om samen met ZorgSaam initiatieven te ontwikkelen om de zorg in West-Zeeuws-Vlaanderen en daarmee de leefbaarheid overeind te houden. Dat leidde begin 2020 tot een voorzichtige eerste stap, maar daarna is het weer stil geworden, vertelde hij. "We hadden na dat gesprek het gevoel: we zijn vertrokken, maar we zouden deze positieve vibe graag vasthouden."

Europees geld voor samenwerking

Financieel is het voor AZ Zeno niet mogelijk om de spoedzorg in Oostburg met eigen artsen te bemensen, hoe graag het ziekenhuis net over de grens dat misschien zou willen. Maar het ziekenhuis wil graag haar kennis en expertise beschikbaar stellen. Tussen Nederland en Duitsland lopen al succesvolle, met Europees geld betaalde samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld rond grensoverschrijdend ambulancevervoer. Dewaele ziet zeker kansen om vanuit Europa ook geld voor een project in West-Zeeuws-Vlaanderen te krijgen.

Tegenstand in de streek

De commissie in Sluis had Anouchka van Miltenburg, directeur van Nucleus Zorg, uitgenodigd om tekst en uitleg te geven over het plan om de huisartsenpost 's nachts te sluiten. Dit plan, dat nog moet worden goedgekeurd door de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen, leidde bij voorbaat tot ophef in de streek. Raadsleden zijn bang voor een uitholling van zorg en daarmee de leefbaarheid van de regio. Ook de huisartsen in West-Zeeuws-Vlaanderen lieten al weten tegenstander te zijn van een sluiting.

De huisartsenpost in Oostburg (foto: ZorgSaam)

Van Miltenburg ging pas na aandringen van de commissie in op de handreiking van AZ Zeno. Volgens haar is de huisartsenzorg in Nederland nu eenmaal anders geregeld dan in Vlaanderen en moet een patiënt in Nederland altijd eerst langs de huisarts of huisartsenpost, voordat hij of zij naar de eerste hulp kan. "De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen hebben de plicht om de 24-uurszorg met elkaar te regelen."

Werkdruk voor huisartsen

Zij schetste het probleem dat er op dit moment voor Midden- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 32 huisartsen beschikbaar zijn voor de wisselende diensten op de huisartsenpost in Terneuzen en maar negen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Die negen draaien samen de diensten op de HAP in Oostburg, wat per persoon neerkomt op gemiddeld 7,5 uur per week. Landelijk heeft een huisarts 3,5 uur per week dienst op de HAP. Een enorme belasting voor de artsen die met name jonge artsen niet meer zien zitten, weet zij.

Met pensioen

Daar komt volgens haar bij dat de komende jaren nog eens vijf artsen met pensioen gaan. "Als er geen opvolgers zijn betekent dit dat over tien jaar de helft van de inwoners geen eigen huisarts meer heeft." En dat betekent óók dat er nu actie moet worden ondernomen. "We moeten niet wachten tot we acuut een probleem hebben."

Nucleus bereidt een proef voor om in drukke zomermaanden toeristen van de nodige spoedzorg te voorzien, maar daarover kon Van Miltenburg nog niets zeggen. De commissieleden zijn hier erg benieuwd naar. Maar ze riepen Nucleus ook op om AZ Zeno daarbij te betrekken. Van Miltenburg verzekerde dat de spoedzorg in de toekomst beschikbaar blijft voor de inwoners. "We blijven visites rijden, ook 's nachts en ook tot de rand van Zeeuws-Vlaanderen."

