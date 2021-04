Vorig jaar bijna een derde minder geregistreerde zelfdodingen

(foto: Omroep Zeeland)

In 2020 ging het om 38 zelfdodingen, in 2018 waren dat er nog 52 en in 2019 58. Het aantal geregistreerde zelfdodingen in 2020 in Zeeland ligt net iets onder het landelijk gemiddelde. 9,9 zelfdodingen per 100.00 inwoners, tegenover het landelijk gemiddelde van 10,5.

"De daling in Zeeland kan een 'normale schommeling' zijn, maar we hopen natuurlijk dat het een trend is die zich het komende jaar voortzet", zegt een woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie. "De daling kan een gevolg zijn van het ervaren van minder druk en prikkels door de corona maatregelen, maar we kunnen hierover nog geen conclusies trekken."

In totaal overleden er in Nederland vorig jaar 1825 mensen door zelfdoding, gemiddeld vijf per dag. Met 10,5 zelfdodingen per 100 duizend inwoners is het gemiddeld zelfdodingscijfer sinds 2018 stabiel. Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding.

Veel vijftigers

Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen. In deze leeftijdsgroep nam het aantal zelfdodingen bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 in 2020. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132.

Hulp nodig?

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.