Goedemorgen! Wat mag er straks weer? Toeter voor torentje en leven in 2080

De terrassen zijn nu nog verboden gebied, maar dat is volgende week anders. (foto: Omroep Zeeland)

Het kabinet sinds lange tijd weer een versoepeling aangekondigd. Zo geldt vanaf volgende week woensdag de avondklok niet meer en moet je dus ook niet langer meer je hond mee naar buiten te nemen als je na 22.00 uur nog even naar buiten wilt. Ook mag je vanaf dan twee bezoekers per dag ontvangen. Overdag kan je dan weer het terras op en winkelen zonder daar vooraf een afspraak voor te maken. Een volledig overzicht en de voorwaarden kan je hier terug vinden.

Toeter en torentje

Het is vandaag ook de dag waar het hart van menig Vlissinger sneller van zal gaan kloppen. En dan hebben we het, vermoeden we zo, vooral over de liefhebbers van alles wat met de Scheldewerf te maken heeft. Vandaag rond 11.00 uur klinkt over de stad een scheepstoeter. Het signaal is het begin van de terugkeer van het torentje op de timmerfabriek in Vlissingen. In deze fabriek werden decennialang interieurs gemaakt voor de schepen in aanbouw op de werf.

De timmerfabriek in Vlissingen met het torentje (foto: Omroep Zeeland)

Het torentje sneuvelde bijna tachtig jaar geleden tijdens een bombardement en is daarna niet meer teruggeplaatst. De timmerfabriek ondergaat nu een grote verbouwing tot luxe hotel. Het torentje dient overigens niet alleen ter decoratie. Als het hotel klaar is, dient het torentje als penthouse voor zes gasten.

Hoe leven we over 60 jaar?

Een spannende dag is het vandaag voor leerlingen van het Lodweijk College in Terneuzen. Zij staan in de finale van Artcadia. Een project waar 160 scholen in Nederland aan mee doen. De scholieren moesten plannen maken hoe het leven er in 2080 uit zou zien en wat voor energiezuinige oplossingen er dan zouden zijn bedacht. Voor wie de leerlingen nog een steuntje in de rug wil geven, moet vooral duimen. Want de stembussen zijn afgelopen weekend al gesloten, de uitslag volgt vandaag.

Damherten in de Manteling in Oostkapelle (foto: Miranda Strijbosch)

Het weer

Vanochtend zijn er nog enkele opklaringen, maar de bewolking neemt toe en later is er kans op wat motregen. Vanmiddag begint bewolkt met kans op een kleine bui, maar in de loop van de middag klaart het op. Het wordt frisser met maximale temperaturen van 10 tot 13 graden.