ZeelandNet bestaat 25 jaar: 'Populariteit prikbord liep al snel uit de klauwen'

Jeroen van den Broek werkt sinds 2000 voor ZeelandNet dat vijf jaar eerder werd opgericht in Kamperland. "In die tijd vroegen mensen zich nog af wat ze met internet konden", legt Van den Broek uit. "Zo is ZeelandNet ontstaan als startpagina naar het web met links naar andere Zeeuwse websites."

Een van de bekendste onderdelen van ZeelandNet is natuurlijk het prikbord. "In de supermarkt op het dorp hingen er toen advertenties en daar hebben wij een online versie van gemaakt", zegt Van den Broek. Een gouden greep bleek later. Bijna iedere Zeeuw heeft ooit wel eens iets gekocht of verkocht via het prikbord.

Steeds meer servers

"Dat liep al snel uit de klauwen", lacht Van den Broek. Er moesten steeds meer servers komen om vraag en aanbod te kunnen plaatsen op de website. In 2018 kwam de tien miljoenste advertentie online. "En ik denk dat we nu wel rond de 15 miljoen zitten", zegt Van den Broek.

Zo zag de homepage van ZeelandNet eruit in 1996 (foto: Omroep Zeeland)

In al die jaren zijn op het prikbord de bijzonderste dingen aangeboden. "Ik kan me nog herinneren dat het gemeentehuis van Vlissingen er een keer op stond", verteld Van den Broek. "Dat vonden ze niet zo heel leuk daar. Maar het Nederlands elftal is ook wel eens aangeboden na een nederlaag. Of een pantservoertuig. Stond er ineens een tank op het prikbord."

Foto's in enveloppe

"In het begin gingen we ook foto's plaatsen op ZeelandNet. Mensen konden die insturen", legt Van den Broek uit. Een soort voorloper van Social Media als Instagram of Facebook. "Kregen we die foto's binnen in een enveloppe en moesten we die nog inscannen. Dat kon toen alleen bij ons."

Door de coronapandemie is er vandaag geen uitgebreid feest. "Wel hebben we een winactie voor onze bezoekers. De komende drie weken als je een advertentie plaatst op het prikbord dan maak je kans op een televisie", besluit Van den Broek.

Zelf scrollen door de archieven van ZeelandNet? Dat kan via deze link.