Lonink heeft geen spijt van 18 jaar burgemeesterschap, maar had eigenlijk liever jaarlijks Pinkpop georganiseerd

Jan Lonink nu (links) en Jan Lonink vroeger (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Veel mensen weten wellicht niet dat Lonink een fervent muziekliefhebber is. "Ik heb thuis vierhonderd lp's in mijn kast staan", zegt hij. "En ik heb mijn platenspeler op laten knappen dus daar verheug ik mij enorm op." Eindelijk heeft hij dus tijd voor zijn grote hobby en liefhebberij: muziek. En de smaak? Die is breed. "Ja dat gaat van The Rolling Stones tot Emmylou Harris. Het hangt ook van mijn stemming af."

Andere wens

En Lonink wil op dat gebied nog wel een ontboezeming doen. Want diep van binnen is er altijd nog een andere wens gebleven. "Als ik een ander beroep had mogen kiezen dan had ik gezegd een impresario (iemand die concerten etc. regelt, red.) in de muziek. Ik kan mij voorstellen dat ik festivals zoals Pinkpop georganiseerd zou hebben."

Reportage over de muziekliefde van Jan Lonink

Maar het is toch het burgemeesterschap geworden. Als burgemeester van Terneuzen maakte hij veel mee. Zo was er in 2003 de moord op een postbode in Zaamslag. Een gebeurtenis waarbij Lonink zich moest bewijzen als betrokken burgervader. In 2012 werd hij verrast toen de Belgische justitie zijn tuin omspitte op zoek naar een vermiste vrouw en kreeg hij kritiek te verduren van de rechtbank in Middelburg in de zaak van coffeeshop Checkpoint, die hij zelf weerlegde.

Terugkijkend op dat dossier "Het was het beleid van de eigenaar. Hij wilde groot, groter, grootst. Hij heeft de wet overtreden door veel te veel voorraad te hebben. We hebben eindeloos met hem gesproken, misschien wel te veel maar dit (gevoerde beleid, red.) had niet anders gekund."

Grote projecten en strategische visie

Daarnaast kwamen in de afgelopen jaren ook veel bestuurlijke projecten van de grond. Zo werd onder andere de Sluiskiltunnel gebouwd, fuseerde de Zeeuwse haven met die van Gent tot North Sea Port en wordt er nu een sluis gebouwd van wereldformaat. "Hierdoor kunnen vanuit Rotterdam straks heel veel schepen richting Parijs. Dat wordt de nieuwe route en daardoor investeren we in de toekomst voor de komende dertig jaar", aldus Lonink.

Tegelijkertijd liggen er nog zaken die verder opgepakt moeten worden. Zo trekken jongeren veelal weg uit het gebied. Volgens Jan Lonink komt daar een omslag in dankzij de Belgen. "Gent zegt: wij groeien zo snel dat wij in de toekomst misschien wel tienduizend mensen in de gemeente Terneuzen willen vestigen. Daarom investeren we ook in het spoor Gent-Terneuzen."

Als laatste wapenfeit ontwikkelde Lonink samen met de twee andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten een regiovisie waarbij er vooral gekeken wordt naar samenwerking over de grens. "Zeeuws-Vlaanderen is wel onderdeel van Zeeland maar vooral verbonden met het buitenland", zei Lonink eerder. Als de regio toekomstbestendig wil zijn en blijven dan valt er volgens hem juist aan die kant van de grens veel te halen.

Eén gemeente Zeeuws-Vlaanderen niet gelukt

Overigens had Lonink vooral graag gezien dat er één gemeente Zeeuws-Vlaanderen was gekomen. "Ik heb er zelf aan meegewerkt dat we hier nu nog maar drie gemeenten hebben. Die ene is niet meer gelukt want dat kost veel tijd, veel gedoe dus dat hebben we maar niet meer gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Zeeland nog drie of vier gemeenten zou hebben, ze er sterker voor zou staan. Het zou de kracht van het gebied versterken."

De afgelopen jaren kwam Lonink vaak zijn zinnen verzetten in natuurgebied Braakman bij Biervliet. Hij kijkt er nu ook terug op zijn privéleven. Als tienjarig jongetje verloor hij zijn vader aan de erfelijke hersenziekte Huntington. Lonink bleek zelf geen drager, maar het zorgde er wel voor dat hij bewust koos om zelf geen vader te willen worden. "Daar heb ik veel moeite mee gehad en het heeft mij gevormd als mens. Het betekende dat er een bepaald arbeidsethos uitkwam. Zo van: ik moet het nu doen want morgen kan het over zijn."

'Weer gewoon Jan'

Hard werken en altijd aan staan. Dat was zeker het laatste jaar met de coronasituatie het geval, ook thuis. "Mijn vrouw verlangt er heel erg naar dat ik weer gewoon Jan word." Ik ben blij dat ik mooie dingen heb kunnen doen, veel mensen heb kunnen ontmoeten en ik hoop dat ik nog een tijd gezond blijf en mijn hobby's kan doen die ik wil!"

Jan Lonink 1989-1994 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1998 waarnemend burgemeester van Norg

1998-2001 burgemeester van Sas van Gent

2000 waarnemend burgemeester van Axel

2001-2003 burgemeester van Rijssen-Holten

2003-2021 burgemeester van Terneuzen Op vrijdag 23 april 2021 neemt Jan Lonink tijdens een buitengewone raadsvergadering definitief afscheid als burgemeester van Terneuzen.

Lees ook: