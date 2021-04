Willen we meer vrouwen aan de top? 'Dan moeten we zorg voor kinderen beter verdelen'

Slump en De Ruijsscher reageren op het onderzoek van een student van de UCR naar het aandeel vrouwen in topfuncties in Zeeland. Daaruit bleek dat slechts één op de zes posities in raden van bestuur en raden van commissarissen door vrouwen worden bekleed. Tijd voor verandering vinden Slump en De Ruijsscher.

Nienke Slump, adviseur Zeeuws Vrouwen Platform (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Slump denken we in Nederland dat we het best goed doen ten opzichte van de rest van de wereld, maar is dat niet zo. De resultaten van het onderzoek dat Marijn Adams deed bij toonaangevende Zeeuwse bedrijven bevestigd dat. Slump vindt dat de maatschappij zo ingericht moet worden dat vrouwen, net als mannen, de kans krijgen om een topbaan te hebben, naast het kunnen zorgen voor de kinderen.

Zorg voor kinderen moet eerlijk worden verdeeld

"Het wordt tijd voor mannenemancipatie", zegt Slump, "En dan vooral als het gaat om de tijd die in de opvoeding van de kinderen moet worden gestoken. Het zijn twee mensen die samen én kinderen willen én soms ook allebei een topfunctie ambiëren. Daar hoort gedeelde verantwoordelijkheid bij."

Eric de Ruijsscher, directeur bouwbedrijf (foto: Omroep Zeeland)

De Ruijsscher vindt het ook belangrijk dat er meer vrouwen in topfuncties komen. Zijn bedrijf heeft geen enkele vrouw in de directie of in de raad van commissarissen. "Maar dat komt door een paar redenen. We zijn een familiebedrijf dat gefuseerd is met andere familiebedrijven. Daar is weinig verloop in de top, die bestaat uit zonen van mannelijke directeuren. Daarnaast zijn we een technisch bedrijf en is de aanwas van vrouwelijk personeel minder dan in andere takken van ondernemingen. En ja, ook zijn we hier nog behoorlijk conservatief."

Er gloort hoop

Toch ziet De Ruijsscher lichtpuntjes: "We hebben een manager aangenomen die de zorgtaken thuis eerlijk heeft verdeeld, waardoor zijn vrouw net zoveel kan werken als hij. En ik zie, in mijn functie als voorzitter van VNO-NCW, dat ook daar veel vrouwelijke leden in het bestuur zitten. Volgens mij gloort er best hoop aan de horizon."

