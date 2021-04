Coronakilo's zorgen voor extra drukte bij obesitasklinieken

'Veertien procent van de Nederlanders heeft obesitas' (foto: ANP)

Erica Colman, die werkt voor de Nederlandse Obesitas Kliniek bij ZorgSaam in Terneuzen, geeft antwoord op vragen over obesitas en de connectie met corona.

We horen veel over corona en overgewicht. Hoe veel gevaarlijker is corona voor mensen die te zwaar zijn?

"Overgewicht ontregelt je immuunsysteem en dus ben je met overgewicht vatbaarder voor ziektes en ook voor corona. Komt bij dat mensen met obesitas vaak al onderliggende ziektes hebben en dat corona dan sneller dodelijk kan zijn."

Dan de coronakilo's waar we al vaak wat over hebben gehoord. Merkt u al dat het drukker wordt in de kliniek?

"Dat merken we zeker. De locatie in Terneuzen is nog vrij nieuw, maar landelijk hebben we meer aanmeldingen dan voorheen. Corona heeft bij ons wel een belletje doen rinkelen. We proberen nu beter voor onszelf te gaan zorgen. Ik hoor steeds vaker dat mensen iets aan hun overgewicht willen doen."

Wat moeten we doen tegen de coronakilo's?

"Je gewicht wordt niet alleen bepaald door wat je eet. Beweeg genoeg, slaap genoeg en zorg dat je mentaal oké bent. Het is een combinatie van gezonde voeding, voldoende beweging en je mentale gesteldheid."

Wanneer moet je professionele hulp inschakelen?

"Als je BMI boven de 25 komt dan moet je gaan oppassen. Dat is het eerste alarmbelletje. Dan moet je proberen wat af te vallen. Als je BMI boven de 30 is en je hebt last van een ziekte die gerelateerd kunnen worden aan overgewicht, dan moet je echt tot actie overgaan."

Luister hier de Zeeuwse Kamer van 21 april terug