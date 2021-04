Plastic filters Oosterschelde inderdaad van Kingfish Zeeland

De zwarte biofilters die op het strand bij de Oosterschelde worden gevonden (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben het probleem onderzocht en de filters komen inderdaad bij ons vandaan. Zoals we gisteren ook al vertelden, is er op 11 maart bij stormachtig weer een big bag met deze filters omgewaaid. Die filters zijn in ons uitwatersysteem terecht gekomen en zo in de Oosterschelde beland", legt het bedrijf uit.

Kingfish Zeeland herkende de filters en betreurt de overlast: "Dit zijn precies de filters die wij gebruiken, dus we nemen onze verantwoordelijkheid. Dit was natuurlijk nooit onze bedoeling. We zijn als bedrijf afhankelijk van het water uit de Oosterschelde dus het is ook in ons belang dat het water schoon is. We bieden dus ook onze oprechte excuses aan."

Maatregelen

Kingfish Zeeland neemt maatregelen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. "We hebben een rooster geplaatst voor de sloot waar ons afvoerwater in zit. Op die manier kan er geen troep meer ontsnappen. Ook staan de big bags met filters nu binnen zodat ze niet meer om kunnen waaien."

Uitzendkrachten ruimen afval op

De gevolgen van de filteroverlast worden ook aangepakt: "We gaan met opruimploegen het afval opruimen. We schakelen uitzendkrachten in om iedere dag plastic langs de Oosterschelde op te ruimen."