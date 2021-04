Corona in Zeeland: Bijna 200 besmettingen, Reimerswaal landelijk op één

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Reimerswaal, daar werd bij 29 inwoners met een coronatest besmetting met het virus vastgesteld. Met die cijfers erbij is Reimerswaal opnieuw de Nederlandse gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal.

Sterfgeval in Middelburg

Na Reimerswaal is Terneuzen de tweede gemeente met 26 besmettingen. Goes en Borsele volgen met 22 en 21 besmettingen. Het RIVM meldt verder één sterfgeval. Het gaat om een inwoner van de gemeente Middelburg.

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totale aantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Stijging

Daaruit blijkt de regio de Bevelanden flink stijgt. Na een tijdje onder de lijn van Walcheren te hebben geschommeld, gaat de zevendagenlijn van de Bevenlanden flink omhoog en steekt nu met kop en schouders boven de rest uit. Ook de regio Zeeuws-Vlaanderen vertoont een stijging.

In de onderstaande tabel staan de besmettingsaantallen per gemeente van de voorgaande dagen. Daaruit blijkt dat de Zuid-Bevelandse gemeenten Borssele en Goes, evenals de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hulst een stijging vertonen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 17 apr zo 18 apr ma 19 apr di 20 apr wo 21 apr Borsele 8 15 17 10 21 Goes 13 18 13 14 22 Hulst 13 9 11 7 18 Kapelle 6 8 5 5 5 Middelburg 24 19 20 17 14 Noord-Beveland 5 7 4 0 8 Reimerswaal 25 21 17 31 29 Schouwen-Duiveland 22 14 8 6 19 Sluis 12 4 6 4 3 Terneuzen 28 26 17 20 26 Tholen 24 17 28 12 18 Veere 4 3 9 6 5 Vlissingen 38 18 15 15 11 Totaal Zeeland 222 179 170 147 199

Aangezien de gemeenten sterk verschillen in het aantal inwoners, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven.

Daaruit blijkt dat Reimerswaal met kop en schouders boven de andere gemeenten uitsteekt, met 731 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Tholen komt nog enigszins in de buurt met 498 besmettingen per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

De meeste gemeenten zitten een stuk lager: tussen de 250 en de 300 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zitten ze wel boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners. Elf van de dertien gemeenten zitten daar nu boven. Alleen Sluis en Veere zitten daar nog onder.

Ook in de landelijke ranglijst van gemeenten op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal staat Reimerswaal nu ruimschoots bovenaan. Daarmee is die Zeeuwse gemeente nu niet alleen dé Zeeuwse coronahotspot, maar dus ook van het hele land.

Reimerswaal heeft al meerdere keren op één gestaan in die landelijke ranglijst en staat al wekenlang in de top vijf. De Zeeuwse nummer twee, Tholen, staat in die ranglijst op nummer 22.

Geen duidelijke redenen

De GGD Zeeland heeft meerdere malen aangegeven geen duidelijke redenen aan te kunnen wijzen voor het hoge aantal besmettingen in de gemeente Reimerswaal. De grote gezinnen in die gemeenten spelen daarin een rol, evenals het grote aantal familiebedrijven waar niet kan worden thuisgewerkt.

Desondanks geldt dit voor meer gemeenten en die zijn niet de landelijke coronabrandhaard als het gaat om het aantal besmettingen naar inwonertal. Op de vraag waarom Reimerswaal wél keer op keer die landelijke ranglijst aanvoert, moet de GGD Zeeland tot nu toe het antwoord schuldig blijven.