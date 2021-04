Horecagroothandels bereiden zich voor op topdrukte

Klanten lopen de deur nog niet plat, maar online is het een gekkenhuis met bestellingen. De niet-vers producten zoals frisdrank, ijs en wijn vliegen de deur uit. En dat betekent volgens winkelmanager Tom Breedijk extra werk om te zorgen dat de voorraad op peil komt en blijft.

"Stapje voor stapje gaan we onze voorraad ophogen zodat horecaondernemers alles kunnen kopen wat ze nodig hebben. Tot nu toe kijken we vooral naar de niet-versproducten. Na het weekend moeten we zorgen dat we voor het gehele assortiment een goede voorraad hebben."

En dat heeft best wat voeten in aarde. Alle groothandels in Nederland gaan tegelijk inslaan. "Vanuit het hoofdkantoor moesten ze schatten en inplannen wanneer de horeca weer open zou gaan. Wat kunnen we dan op dat moment. Ook moeten we communiceren met onze fabrikanten. Want zij moeten ook alles kunnen produceren."

Kleinere kaart

Ook is het belangrijk om zo goed mogelijk in te schatten wat de klant straks wil. "Wat gaan ze op de kaart zetten? Is de kaart nog net zo uitgebreid als voor corona? Een kleinere kaart komt veel voor zodat de ondernemers minder hoeven weg te gooien. Maar dan blijft de vraag wat ze dan gaan nemen. Vis of vlees bijvoorbeeld. En hoeveel soorten." Daar is de afgelopen tijd dan ook op vestigingsniveau veelvuldig naar geïnformeerd bij klanten.

Lars Feenstra werkt bij hotel de Campveerse Toren en is opgelucht dat hij weer aan de slag kan (foto: Omroep Zeeland)

Ook Lars Feenstra van de Campveerse Toren is blij. Eindelijk kan hij weer werkzaamheden verrichten die hij leuk vindt en waar hij voor opgeleid is. "Met eten en drinken bezig zijn in plaats van klussen. En gasten verzorgen natuurlijk."

Na de aangekondigde versoepelingen heeft hij dan ook meteen wijn ingekocht. "De drankvoorraad moet weer op niveau komen. Met het oog op de vorige lockdown hebben we heel scherp ingekocht zodat we niet met voorraden blijven zitten. Vandaag koop ik bijvoorbeeld vast broodjes en bittergarnituur."

Niet torenhoog inkopen

Komende maandag of dinsdag wordt het terras in Veere weer opgebouwd. "Dan doen we ook de boodschappen om de laatste spullen vers in te slaan. Ik waag de gok dat Sligro niet is uitverkocht en ik ben niet bang om mis te grijpen. We gaan in ieder geval niet torenhoog inkopen. We zijn toch een beetje voorzichtig."

Een week van tevoren horen dat de terrassen weer open gaan, is volgens Tom Breedijk vooralsnog vroeg genoeg. "Nu is het de eerste stap. Maar als straks de restaurants weer open gaan en de zaken ook binnen open mogen, dan krijg je een veel grotere afname. Dat zou dan echt een uitdaging worden."

Het is vooral hopen dat het weer niet tegenvalt volgende week. "Want dan komen er alsnog weinig mensen naar het terras." Hoewel de meeste ondernemers er alles aan zullen doen om gasten binnen te halen. "Bijvoorbeeld met parasols en heaters."

