Marie-Paule hoopt dat ze binnenkort Hongkong even uit kan, voor het eerst in anderhalf jaar

Marie-Paule komt uit Zeeuws-Vlaanderen en woont en werkt in Hongkong. (foto: Marie-Paule Herman)

Marie-Paule Herman klinkt opgewekt. Als het goed is mag de Zeeuwse, die bij in de restaurants van haar Hongkongse werkgever verantwoordelijk is voor de wijnkaart, aan het eind van het jaar voor een project naar Europa.

Het zou de eerste keer in anderhalf jaar zijn dat ze de Aziatische miljoenenstad kan verlaten. "Ik kan nog niet vertellen waar het is, niet in Nederland of België in elk geval. Maar ik kan dan vast even naar huis, naar mijn familie in Zeeland."

Pittig met koorts

Marie-Paule is inmiddels bijgekomen van haar tweede coronavaccinatie. "Al mijn energie is weer terug. Maar het was even pittig, met koorts en alles in mijn lijf dat pijn deed."

Spuit in je lijf

De restaurants in Hongkong mogen weer open zodra al het personeel en de klanten zijn gevaccineerd. Dat klinkt nog heel ver weg, vertelt Marie-Paule. "Je kan niet tegen je personeel zeggen: spuit dit eens even in je lijf. Tenminste, mijn werkgever begint daar niet aan. Maar misschien komen er versoepelingen aan. Volgende week weten wat dat betreft meer."

Als de versoepelingen uitblijven moet Marie-Paule het doen met het vooruitzicht op haar eventuele klus in Europa. Dat ze bij terugkeer drie weken op eigen kosten in quarantaine moet, neemt ze voor lief. Drie weken? "In de meeste andere Aziatische landen is het twee weken, maar dat is veranderd sinds gebleken is dat sommige reizigers na twee weken quarantaine toch nog corona bleken te hebben en anderen besmetten. Sinds de corona-explosie in december hier neemt de overheid het zekere voor het onzekere."