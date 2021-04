Roland van Tilborg openhartig in docuserie over zelfdoding: 'Het ging zo diep dat ik geen licht meer zag'

Leven voor de Dood heet de zesdelige serie en die is te zien op BNNVARA. Patrick Lodiers volgde een jaar lang vijf mensen die last hebben van zelfmoordgedachtes. Roland van Tilborg is één van hen.

'Ik ben gewoon ziek'

Van kinds af aan heeft Roland van Tilborg al last van depressies. "Het wordt niet altijd als een ziekte gezien, maar dat is het wel. Ik ben gewoon ziek. Op een gegeven moment ging het zo diep dat ik geen licht meer zag en dat ik op het station bijna een ander besluit genomen heb."

Dat deed hij niet omdat hij ergens nog een lichtpuntje zag. "Mijn gezin en twee honden zijn mijn redding geweest. Het is nog niet klaar, ik mag nog niet weg voor hen."

Het roer om

Afgelopen jaren heeft Roland zijn leven drastisch veranderd. Nu heeft hij in het centrum van Sint-Maartensdijk een winkel in Zeeuwse spullen, maar hiervoor was hij jarenlang actief voor de SP. Hij was onder meer raadslid, statenlid en medewerker van de Tweede Kamer.

"Ik werkte tachtig of negentig uur per week. Ik was vaak 's avonds nog weg en op zondag wel thuis, maar toch ook weer niet. Dat heeft mij letterlijk en figuurlijk bijna de kop gekost."

Roland van Tilborg in zijn Zeeuwse winkel (foto: Omroep Zeeland)

Na een hersenschudding en een burn-out bovenop de depressies die hij altijd al had, kwam het besef dat het roer om moest. Op aanraden van de psycholoog stopte hij zijn werkzaamheden bij de SP. Dankzij therapie en medicatie heeft hij die neerslachtige gevoelens redelijk onder controle. Nu houdt hij zich bezig met dingen die hem positieve energie geven. Zijn gezin, honden, moestuin en eigen winkeltje.

"Uiteindelijk moet je het zelf doen. Stapje voor stapje", zegt Roland. "Je moet in contact blijven met iemand en jezelf niet wegcijferen of verschuilen. Zeker het erover blijven praten, heeft mij geholpen."

Taboe

Nu wil hij graag anderen helpen door zijn verhaal te delen. "Ik vind het ontzettend belangrijk dat er steeds meer openheid voor komt", zegt Roland. "Heel langzaam zie je een kentering maar dat kan nog veel beter. Het stigma en het taboe eromheen is nog steeds enorm."

Leven voor de Dood is op woensdagavond om 21:30 uur te zien op NPO1. Praten over zelfmoordgedachten kan bij 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 (gratis en 24/7 bereikbaar), 113 (gebruikelijke belkosten) of chat via www.113.nl

