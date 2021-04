GGD Zeeland: 'Als 70-plussers niet waren gevaccineerd, was probleem groter geweest'

Een bezoeker van de coronatestlocatie van de GGD wordt getest. (foto: ANP)

Al weken achtereen zegt de GGD Zeeland dat het erop lijkt dat het keerpunt is bereikt, maar de landelijke en ook de Zeeuwse coronacijfers laten iets anders zien.

"Ook wij als GGD kunnen de toekomst niet voorspellen", reageert GGD Zeeland in een schriftelijke reactie. "Het aantal besmettingen stijgt door omdat de meer besmettelijke Britse variant inmiddels bijna alle gevallen in Nederland beslaat, en doordat de maatregelen in mindere mate worden nageleefd dan voorheen. Daarnaast is het een tijd vrij koud geweest voor de tijd van het jaar, waardoor het seizoenseffect waarschijnlijk lager uitvalt dan verwacht."

Gemeenten die zorgen baren

Op de vraag of er specifieke regio's (Tholen, Reimerswaal) zijn die de Zeeuwse GGD zorgen baren. antwoordt de gezondheidsdienst dat er de afgelopen weken veel getest is in de genoemde gemeenten. "Wordt er meer getest doordat er meer besmettingen zijn of leidt meer testen tot meer besmettingen? Meer testen is positief doordat het bijdraagt aan het indammen van de verspreiding. Er zijn nog steeds clusters, die waren er voorheen ook al en zijn ook in andere gemeenten."

De GGD ziet wel een duidelijke daling in het aantal besmetttingen en het vindpercentage onder 70-plussers. In de leeftijdsgroep 60-69 zijn de besmettingen gelijk gebleven. De besmettingen in de leeftijdsgroep 50-60 zijn gestegen. "Die groep belandt relatief vaak in het ziekenhuis, waardoor er een verschuiving plaatsvindt in de leeftijd van zowel de besmette personen en degenen die opgenomen worden in het ziekenhuis", legt de GGD uit. "Dit betekent niet dat jongere mensen nu relatief zieker worden dan voorheen, maar laat wel zien dat als de oudere groepen niet waren gevaccineerd, we nu een zeer ernstige epidemiologische situatie zouden hebben gehad."

