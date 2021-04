'Als mensen tegen mij zeggen dat ik mooi ben, dan kan ik daar niet zo goed mee omgaan'

Doene begon zijn carrière als model in 2017 toen hij in de sportschool werd benaderd door iemand van modellenbureau Zeeuws Model uit 's Gravenpolder. "Ik heb dat niet lang volgehouden want ik wilde ook nog andere leuke dingen doen, zoals uitgaan met vrienden, fast-food eten enzovoort. En dat past niet bij het modellen werk".

Even geen feesten met vrienden

In 2020 werd hij echter gescout door iemand uit de organisatie van Misters of the Netherlands en begon weer met het modellenwerk. "Nu ben ik wel erg gefocust. Ik ga zes keer per week naar de sportschool, eet koolhydraten-vrij en vegetarisch om zo min mogelijk vet binnen te krijgen. En even geen feesten meer met vrienden, maar in deze coronatijd is dat niet zo moeilijk".

Een mooie man

Uiterlijk is belangrijk tijdens de wedstrijd, maar niet het belangrijkste. Zo wordt ook het innerlijk getoetst van de 45 kandidaten. "Zo vind ik van mezelf dat ik vriendelijk ben, behulpzaam, eigenlijk wel een mooi mens". En ja, hij hoort vaak dat ie een mooie man is, van zowel mannen als vrouwen. "Ik word daar wel verlegen van, ik kan daar niet zo goed mee omgaan", zegt hij vervolgens lachend.

De finale is 1 mei in Amsterdam om 19.00 uur in de Arendshoeve in The Garden of Amsterdam en is te volgen via een stream online.