Podcast moet jongeren warm maken voor baan bij de ambulance

Tina Coppoolse is in opleiding als ambulanceverpleegkundige (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook mensen die al jaren als verpleegkundige werken, komen wel eens met vragen over de inhoud van het werk. "In de podcast hoor je verhalen over wat het werk inhoudt, maar ook wat je kan verwachten. Je kunt horen hoe mensen hun werk doen, van ambulanceverpleegkundige tot chauffeur en je hoort meer over het werk van een medewerker op de meldkamer."

Wat maak je mee?

"Daarnaast krijg je een inkijkje van het echte werk, wat maken ze dagelijks mee. Dus ook dit soort dingen; hoe ga je om met vervelende omstanders, maar ook hele bijzondere momenten. Ik kan natuurlijk niet te veel verklappen, daarvoor moet je de podcast luisteren", grinnikt Koelewijn.

Eerste deel

Het is het eerste deel van de podcast om ambulanceverpleegkundigen te werven. Er volgen zeker nog meer delen om mensen te informeren over de mogelijkheden van werken op de ambulance. "Het is bijzonder dankbaar werk, ook heel zelfstandig werk. En het is heel fijn om deel uit te maken van een hecht team en dat hoor je ook in de podcast terug", besluit Koelewijn.

Streamingsdienst

De podcast is te vinden op kombijdeambulance.nl/podcast en op de bekende streamingsdiensten.