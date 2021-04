Goedemorgen! Voor het eerst in lange tijd livemuziek op Zeeuwse poppodia

Pril leven in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

In De Spot in Middelburg zijn vanavond vijftig negatief geteste toeschouwers bij de thuiswedstrijd van Danny Vera, wiens concert in minder dan een minuut was uitverkocht. In 't Beest in Goes stappen Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie het podium op. Bart Smeels van het laatstgenoemde poppodium schuift om 12.30 uur aan in ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer om over de komende testevenementen te praten.

Danny Vera live. (foto: ANP)

Een minder opbeurend verhaal: in Middelburg staat om 10.00 uur een 22-jarige man uit IJzendijke voor de rechter die ervan wordt verdacht de iCloud (online opslagsysteem) van een meisje te hebben gehackt, daar naaktfoto's uit te hebben gehaald om haar daar vervolgens mee af te persen.

Vandaag wordt ook duidelijk of de tbs van een man die zich 18 jaar geleden op meerdere plekken in Zeeland aan meisjes vergreep opnieuw verlengd wordt. In 2003 werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf en tbs voor elf aanrandingen en een verkrachting.

Nationale Zaaidag

En voor het geval je het bent vergeten, hier een friendly reminder; het is vandaag Nationale Zaaidag. En om die reden deelt Extinction Rebellion Zeeland zadenmixjes uit in Middelburg. De bloemen die hieruit komen zijn goed voor bijen en hommels.

De lente hangt in de lucht (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Het weer

Het is vandaag overwegend zonnig, maar er zijn ook enkele stapelwolken en er komt wat hoge bewolking. Het is droog en de maximumtemperatuur is vanmiddag 10 à 11 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten.