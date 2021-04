'Elke keer Oranje is weer een besefmomentje': TOP-talent Marino Schrijver maakt snel naam als korfballer

"Het blijft raar, iedere keer dat ik er naartoe rijd heb ik toch wel een besefmomentje", vertelt Schrijver, die tijdens de autoritjes naar Arnhem dik twee uur heeft om erover na te denken. "Maar dat heb ik er graag voor over hoor. Het is toch mooi om zover te komen binnen je sport, denk ik dan."

Geen geboren korfballer

Dat hij het ver ging schoppen in het korfbal stond niet in de sterren geschreven. Sterker nog, Schrijver leek in eerste instantie een judotalent. "Daar ben ik mee begonnen en al gauw bleek ik daar veel aanleg voor te hebben." Hij werd als junior tweede van Nederland, maar vond het toen tijd voor iets anders. "Op mijn twaalfde wilde ik heel graag een teamsport doen. Via mijn neefje kwam ik toen bij korfbal terecht."

Sindsdien gaat het snel, want via Tjoba uit Goes kwam Schrijver bij het Zeeuws team terecht. Al snel volgden ook uitnodigingen voor districtsteams, waar Schrijver te horen kreeg dat hij in clubverband meer uitgedaagd moest worden. "Het was daarom logisch om voor TOP te kiezen", aldus Schrijver.

In Arnemuiden was men niet verbaasd over de Oranje-uitnodiging. "Marino speelt nog maar pas in de senioren", vertelt Edwin Coppoolse, trainer van TOP. "Maar hij weet zich goed staande te houden. En dan weet je dat je een uitnodiging kunt verwachten."

Marino Schrijver (rechts) in actie bij Oranje onder 22 (foto: Met Regt Mooi)

TOP speelt op het veld in de Ereklasse, met de beste teams van Nederland. In de zaal speelt de ploeg van Coppoolse een niveau lager, in de Hoofdklasse. "Dat zijn pittige duels, zeker voor iemand die nog moet wennen aan de fysieke kracht", aldus de oefenmeester, die zijn pupil al liet debuteren in het eerste. Voor een vaste plaats in de ploeg wordt echter meer gevraagd. "Daar zal Marino zich in vast moeten bijten. Maar ik zie dat hij er goed mee bezig is en heb er veel vertrouwen in."

Wat ik leer bij Oranje, probeer ik vervolgens ook bij de TOP te laten zien" Marino Schrijver

Schrijver is vastberaden te verbeteren, zodat ze bij TOP straks niet meer om hem heen kunnen. De trainingen bij TalentTeamNL helpen hem daarbij. "Het niveau is heel hoog. We spelen veel partijtjes, dan leer je toch het meest van elkaar." Die bagage neemt hij vervolgens weer mee naar huis. "En dat probeer ik dan bij TOP op het veld ook te laten zien."