Reservering na reservering bij de Zeeuwse horeca

Vanaf woensdag is dit weer het beeld op de terrassen (foto: Omroep Zeeland)

Met drie man sterk is Langendoen van strandpaviljoen Zee in Scharendijke bezig alle reserveringen te beantwoorden. Na meer dan een half jaar sluiting heeft niet alleen hij zin in komende woensdag, ook zijn gasten laten van zich horen. Collega en Zeeuwse voorzitter van de Koninklijk Horeca Nederland, Frank de Reu, merkt het ook bij zijn strandpaviljoen in Groede. "Het begon al meteen na de persconferentie. Via ons systeem hebben nu 35 groepen gereserveerd", vertelt De Reu.

Kort, maar met mooi weer de moeite

Vanuit verschillende hoeken kwam kritiek op de korte openstelling van de terrassen, van 12 tot 18 uur. "Ja, het is kort, zeker voor eten. Maar als het weer een beetje meezit, droog en een zonnetje, dan kunnen we in de meivakantie echt wel een boterham verdienen, zegt De Reu.

Langendoen is zelfs zó blij dat hij met zijn team opnieuw een liedje heeft gemaakt. In december deed zijn team dat ook om klanten een hart onder de riem te steken. "We hebben veel lol gehad om het te maken. We hebben het in een studio opgenomen. Dit hebben we op social media geplaatst. Het was tot nu toe het enige contact wat je met je gasten kon hebben."

