Extinction Rebellion in Middelburg wil op 'een vriendelijke manier' bloemetjes uitdelen

Een bij op bijenbrood. (foto: Edy van Vliemberge)

Want van blokkeringen of handboeien is vanmiddag in de Lange Delft volgens de organisatoren geen sprake, vanaf 14.00 uur deelt de groep plantjes en zakjes met bloemzaad uit aan voorbijgangers.

"Door de coronaregels worden mensen steeds bozer om dit soort acties", verklaart Mario Montenegro van de actiegroep. "Met andere woorden: mensen zijn gedoe zat." En dus probeert Extinction Rebellion z'n boodschap op een vriendelijke manier over te brengen.

Zorgen om bijen

Montenegro: "We maken ons zorgen over de biodiversiteit, en dan met name als het gaat om de bijen. Er zijn steeds minder inheemse planten in ons land, maar steeds meer tuinen met tegels." En dat is niet goed voor de bij, zegt Montenegro.

De groep heeft vanmiddag honderd plantjes en honderd zakjes met zaad uit te delen. Die laatste zijn per zakje goed voor twee vierkante meter aan ingezaaide tuin. Montenegro: "Met honing en stuifmeel, goed eten voor hommels en bijen."