Provincie trekt 19 miljoen uit voor nasleep corona, aanpak droogte en mobiliteit

Zeeland steunt ondernemers in coronatijden (foto: Omroep Zeeland)

Van het bedrag van bijna 19 miljoen euro gaat 3,7 miljoen naar het midden- en kleinbedrijf en 3,6 miljoen naar cultuur in Zeeland. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronapandemie.

Droge zomers opvangen

Ook gaat er 6,5 miljoen euro naar het Deltaplan Zoet Water, zodat de landbouw en de natuur droge zomers kunnen opvangen. Volgens de provincie zijn meer zoet water en een duurzamer gebruik van dat water nodig om de Zeeuwse landbouw en fruitteelt rendabel te houden.

Daarnaast wordt er ruim 5 miljoen euro uitgetrokken voor het uitvoeren van zogeheten Strategische Opgaves die het provinciebestuur heeft. Daaronder vallen de inrichting van het landschap, slimme mobiliteit, klimaatadaptatie en de campagne Zichtbaar Zeeland.

Extra miljoenen door meevallers

Naast de voorgenomen extra uitgave van 19 miljoen euro, kon de provincie Zeeland ook extra meevallers melden. Zo is de schoonmaak van het terrein van voormalig fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost 2,4 miljoen euro goedkoper uitgevallen. Ook kreeg de provincie vorige week 10 miljoen euro extra van het kabinet, bovenop het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Die 10 miljoen wil de provincie gebruiken om de aandelen van Evides uit energiebedrijf PZEM over te nemen.

In de Voorjaarsnota zijn miljoenen gereserveerd voor droogtebestrijding in de landbouw (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

In de Voorjaarsnota buigt het provinciebestuur zich ook over een ander gevolg van corona: de trek vanuit de Randstad naar provincies als Zeeland. Daardoor kreeg Zeeland er het afgelopen jaar onverwacht zo'n 2.000 inwoners bij.

Meerwaarde van Zeeland

"Wellicht zien steeds meer mensen, mede onder invloed van het thuiswerken, de meerwaarde van een prettige leefomgeving, zoals we die in Zeeland kunnen bieden", schrijven de provinciebestuurders in de Voorjaarsnota. Dat betekent wel dat Zeeland moet kijken of en welke huizen ze moet bijbouwen en of de digitale verbindingen voldoen voor de thuiswerkers.

In de jaarlijkse Voorjaarsnota kijken bestuurders naar de begroting van het lopende jaar, die eerder is vastgesteld. Ze kijken naar meevallers en financiële tegenslagen, waardoor ze de lopende begroting moeten bijstellen. In het najaar doen ze dat ook bij de Najaarsnota.

Naast de Voorjaarsnota presenteert het provinciebestuur vandaag ook de jaarrekening over 2020. De gedeputeerden constateren tevreden dat stappen om de digitale snelweg te verbeteren in Zeeland hun vruchten hebben afgeworpen.

Spaarpot van de provincie

Toch bleef er ook geld op de plank liggen, omdat corona vorig jaar een streep zette door lopende projecten van de provincie. Het voorstel is om van het overgebleven geld ruim 10 miljoen euro in de algemene reserves te stoppen; de spaarpot van de provincie Zeeland.