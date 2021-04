Kwart meer WW-uitkeringen door corona

(foto: Omroep Zeeland)

Het werkloosheidspercentage ligt in Zeeland gemiddeld op 2,6 procent. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Terugkijkend naar het afgelopen jaar vond de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen plaats in april 2020. Toen nam het aantal, na de eerste lockdown, met twintig procent toe.

In december, tijdens de strengste lockdown, steeg het aantal WW-uitkeringen nog eens met acht procent, ten opzichte van een jaar eerder.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de situatie in jouw gemeente. De kleurgradaties en het cijfer in iedere gemeente laat het werkloosheidspercentage in maart 2021 zien. Ga je met de muis over de gemeenten dan zie je de absolute aantallen van nu en van een jaar geleden, plus het stijgingspercentage en het huidige werkloosheidspercentage.

Ruim drieduizend van de WW-uitkeringen zijn voor een duur van maximaal een half jaar. Dat zijn vaak jongeren die door hun korte werkervaring niet langer recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Het aantal WW-uitkeringen in deze groep ligt nu nog 61 procent hoger dan voor de coronacrisis.

Een sector waar het aantal WW-uitkeringen ook hoog ligt, is in de horeca en catering. In totaal zijn er in deze sector 77 procent meer uitkeringen dan februari vorig jaar.

Ook sectoren waar aantal juist daalde

Maar er zijn ook sectoren waar het aantal uitkeringen lager ligt dan vóór de coronacrisis. In de sector overige industrie lag het aantal WW-uitkeringen in maart 2021 51 procent lager dan in februari 2020. In het bank- en verzekeringswezen was dat 26 procent en in de chemische industrie 16 procent.

Niet alle werklozen worden meegeteld in deze cijfers

Het UWV-werkloosheidscijfer zegt niet alles. Het heeft alleen betrekking op werklozen met een WW-uitkering. Mensen die geen WW-uitkering hebben maar evenmin een baan, kunnen ook werkloos zijn, maar worden niet meegeteld. Ze leven dan bijvoorbeeld van hun ouders, van de inkomsten van hun partner of van een bijstandsuitkering.

