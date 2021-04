Kinderrechters luiden noodklok: geen jeugdzorg voor dringende gevallen

Kwetsbare kinderen krijgen nu niet meteen jeugdzorg, foto is illustratief. (foto: ANP)

De rechtbank zegt dat dat een gevolg is van de onduidelijkheid rond het voortbestaan van Intervence. Daarnaast raakte Briedis Jeugdbeschermers uit Zoetermeer vorige week haar keurmerk voor jeugdbescherming kwijt. Die jeugdorganisatie stond 75 Zeeuwse gezinnen bij en was in de race om een groot deel van de dossiers van Intervence over te nemen.

'Zeer schrijnend'

In Nederland kan de overheid ingrijpen in de opvoedsituatie: kwetsbare kinderen en gezinnen krijgen dan gedwongen hulp. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. "Dat er nu in Zeeland geen jeugdzorgaanbieder in staat is om deze gedwongen hulpverlening op zich te nemen, is volgens de kinderrechters dan ook zeer schrijnend", meldt de rechtbank Zeeland-West Brabant.

Eerder deze week schetsten ook instellingen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het beeld dat er een gebrek is aan jeugdbeschermers en dat kinderen en gezinnen met lange wachtlijsten te maken hebben.

Ook Henk Naves, voorzitter van de Raad voor rechtspraak, maakt zich zorgen. Hij noemt de Jeugdwet een van de voorbeelden van bestaande wetgeving waar onrecht dreigt. Niet alleen vanwege de wet, maar ook vanwege de uitvoering en de weinige middelen die beschikbaar zijn.

