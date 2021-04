OM eist werkstraf van 200 uur voor veroorzaken dodelijk ongeval Tholen

Een 55-jarige vrouw kwam in 2018 om het leven bij een ongeluk op Tholen (foto: HV Zeeland)

In september 2018 raakte de vrouw met haar bestelwagen van de weg op de Oud-Vossemeersedijk op Tholen. Ze belandde op het naastgelegen fietspad waar een 55-jarige vrouw uit Tholen fietste. Die werd geschept door de wagen en overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

In een slip na inhaalmanoeuvre

Volgens de vrouw in de bestelbus raakte ze plotseling van de weg na een inhaalmanoeuvre. Ze heeft verklaard dat ze misschien iets te hard reed, maar dat ze voldoende overzicht had om veilig in te halen. Ze denkt dat het wegdek ter plaatse glad was en dat ze daardoor in een slip raakte.

'Verdachte was overmoedig'

Maar volgens de officier van justitie kan niet worden aangetoond dat het op dat moment glad was en is het ongeluk gebeurd na een foute inschatting van de verdachte. Hij denkt dat de vrouw misschien overmoedig was omdat ze de weg goed kent en veel ervaring heeft. "We denken allemaal weleens dat we beter rijden dan ieder ander", liet hij weten.

Advocaat: vrijspraak

De advocaat van de vrouw die het ongeluk veroorzaakte wil dat zij wordt vrijgesproken. Volgens de advocaat heeft ze niet onoplettend of onvoorzichtig gereden en ook niet bewust risico's genomen. Hij heeft meerdere rapporten opgevraagd en denkt dat het wegdek ter plaatse niet stroef genoeg was en dat de eerdere regenval voor gladheid had gezorgd.

Forensisch onderzoek na het ongeval leidde niet tot een verklaring van de oorzaak. van het ongeval. De snelheid kon niet worden aangetoond, de bestelbus was technisch in orde en de omstandigheden ter plekke waren normaal volgens het onderzoek.

De rechtbank doet uitspraak op 6 mei.