Burgemeester Sluis: Belgen wél welkom op Nederlandse terrassen

De terrassen zijn nu nog verboden gebied, maar dat is volgende week waarschijnlijk anders (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeester geeft aan dat er voor buitenlanders wel een overheidsadvies geldt om de eerste tien dagen in quarantaine te gaan, maar dat dat geen verplichting is. En dus is het niet nodig, zegt Vermue.

'Niet welkom'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid laat in Belgische kranten vandaag juist weten dat het niet de bedoeling is dat onze zuiderburen op een Nederlands terras een hapje of drankje nuttigen. "Belgen zijn niet welkom op onze terrassen", kopt de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Ook al is het maar voor een halfuurtje, Belgen moeten bij aankomst in quarantaine", vertelt de minister tegen de krant.

De burgemeester van Sluis Marga Vermue reageerde op Twitter al op de Belgische berichtgeving. Ze beaamt daar dat het fake news is. De Belgen mogen dus best hierheen, als ze zich verder maar aan alle regelgeving houden.

"Hier zijn de Belgen wél welkom", benadrukt de burgemeester in het radioprogramma Zeeland komt thuis. Een groot deel van de horeca in de gemeente Sluis leunt normaal gesproken met name op de komst van Belgische klanten.

Quarantaine een advies, maar geen verplichting

Ook de Veiligheidsregio Zeeland laat in een reactie weten dat de Belgische berichtgeving een onjuist beeld schetst. De VRZ bevestigt dat de quarantaine weliswaar een dringend advies is, maar dat er geen sprake is van een verplichting. Volgens de Zeeuwse veiligheidsregio zijn daarover bij meerdere gemeenten veel vragen binnengekomen van Belgische toeristen.

Wel meldt de VRZ dat er een nieuwe wet over een eventuele quarantaineplicht in voorbereiding is, maar dat in de huidige versie staat dat de quarantaineplicht niet geldt voor mensen die niet langer dan twaalf uur in Nederland verblijven. Wanneer de wet wordt ingevoerd, en of daar dan ook nog steeds in staat dat de verplichting niet geldt voor een bezoek van minder dan twaalf uur, is nog niet bekend.

Marga Vermue (foto: Omroep Zeeland)

Vermue is blij met de komst van die wet. "Daarmee komen de maatregelen aan weerszijden van de grens iets dichter bij elkaar te liggen." En dat is nodig, want de verschillen in coronamaatregelen zorgden keer op keer voor verwarring. Maar volgens Vermue zal er in die wet altijd ruimte zijn voor uitzonderingsposities, zoals die 12-uursregel. "Zodat het normale grensverkeer, wat je nu eenmaal hebt in een grensregio, altijd mogelijk blijft."

