Zeeuwse podia zijn klaar voor reeks testconcerten: 'We staan te trappelen'

Barts Smeels van poppodium Goes is benieuwd hoe de concerten zullen verlopen: "Ik kijk ernaar uit dat de deuren weer lekker open zijn en de vrijwilligers binnen zijn. Het is fijn om weer iemand op het podium te hebben en mensen te mogen ontvangen. 't Beest weer in functie, daar doe je het voor." Ook Lineke Broos van De Spot in Middelburg is blij dat ze haar zaal weer even open mag: "We hebben alles op alles gezet om sowieso mee te kunnen doen."

De concerten bij de podia kunnen telkens door zo'n zestig bezoekers worden bezocht. "Dat is niet veel in een zaal waar we normaal 450 mensen kwijt kunnen", zegt Smeels.

Maatregelen

De podia hebben de nodige maatregelen moeten nemen om hun zalen geschikt te maken voor de testconcerten: "We hebben alle stoelen op anderhalve meter van elkaar gezet, alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers moeten een negatieve coronatest aan de deur laten zien en iedereen moet een mondkap op." Ook 't Beest heeft maatregelen getroffen: "We houden de anderhalve meter afstand aan. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen samen zitten. De bar is maar tot 20.00 uur open en mensen moeten dat dan op hun zitplaats opdrinken."

Uitkomst van testconcerten

Broos hoopt dat de test mooie resultaten zal opleveren: "Dat is natuurlijk spannend. We willen niets liever dan weer aan de gang gaan, maar wel veilig. Dat mensen eindelijk weer kunnen genieten van cultuur. Hopelijk gaan deze tests dusdanig goed dat we weer veilig open kunnen gaan." Daarnaast hoopt ze dat bezoekers door de testconcerten even aan de coronarealiteit kunnen ontsnappen: "De avonden zijn geslaagd wanneer mensen ondanks de surrealistische setting toch kunnen genieten en de situatie waarin we zitten heel even kunnen vergeten."

Concerten zonder beperkingen

Smeels houdt goede hoop dat hij vanaf de tweede helft van de zomer weer concerten kan geven zonder beperkingen. Officieel start het nieuwe seizoen in september. "Als eerder volledig open mogen, dan beginnen we natuurlijk eerder en trekken we het door."

In 't Beest staan vandaag Nancy Kleurenblind & de Zingende Roadie op het programma. Morgen komt Roosbeef en zaterdag is het de beurt aan Lucky Fonz III. Het programma van De Spot wordt vanavond afgetrapt door Danny Vera. Morgen komen Spinvis en Saartje van Camp. Blaudzun is op zaterdag de hekkensluiter.

Vanmiddag sprak presentator Michiel van de Velde in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer met Bart Smeels van 't Beest over de proefconcerten. Luister het gesprek terug:

Zeeuwse Kamer over proefconcerten