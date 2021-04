Sluis geeft ruim twee ton uit aan streekpromotie en daar is niet iedereen blij mee

Badgasten op het strand in Breskens (foto: Paul Verstraeten)

Naast de 235.000 euro wordt ook nog een bedrag van 185.000 euro uitgetrokken voor het uitwerken van een actieplan. Van dat geld gaat onder meer een regiomarketeer aan het werk. De musea in de gemeente Sluis gaan dienen als toeristisch informatiepunt.

Inwoners hebben er niets aan

De commissie samenleving besprak deze week het visiedocument Streekpromotie en Gastheerschap. Dat de toerisme de economie goed doet in de gemeente Sluis ontkende niemand. Maar de balans is ver te zoeken, beet SP'er Dick van Heijst de wethouder toe. Inwoners hebben er maar weinig aan en ondervinden veel overlast. En dat probleem wordt volgens hem alleen maar groter als het toerisme in Sluis inderdaad met 56 procent groeit de komende tien jaar, zoals de voorspellingen luiden.

"We geven nu geld uit om problemen in de toekomst te vergroten", vond ook Jack Puyenbroek van GroenLinks. "Het is compleet uit de hand gelopen." En daarbij: "Het toeristisch product moet bijdragen aan onze financiële stabiliteit in plaats dat het ons geld kost." Daar was Raoul du Fossé van de VVD het niet mee eens. Hij vindt de bijdrage die nu aan de gemeenteraad wordt gevraagd, juist een schijntje. "Van mij mag je het bedrag verdrievoudigen."

Niks doen

Volgens wethouder Peter Ploegaert leunt de economie in de gemeente Sluis zwaar op het toerisme. Hij vindt het dan ook onverstandig om helemaal niks meer aan promotie te doen, met het idee dat toeristen toch wel komen, zoals Puyenbroek suggereerde.

Het zijn namelijk niet alleen de toeristen die hier hun vakantie doorbrengen. De gemeente moet ook dagjesmensen verleiden om hier een dagje te komen. En dan zijn er nog de eigen inwoners die ook mee profiteren van investeringen in het toerisme. Dat rechtvaardigt volgens Ploegaert dat de gemeente veel investeert in toerisme, meer nog dan er aan de andere kant binnenkomt aan parkeergelden en toeristenbelasting.

Ondernemers moeten ook bijdragen

Robert Evers van de PvdA vroeg zich af wat de ondernemers zelf doen. Voorheen betaalden toeristische bedrijven en recreatieondernemers een contributie aan de VVV, maar in de nieuwe opzet wordt geen bijdrage aan de ondernemers gevraagd.

Ploegaert erkende dat juist zij profiteren van de komst van toeristen naar de regio. "Wat hebben de ondernemers er zelf voor over om hier een goed toeristisch product op de markt te zetten? Die discussie moeten we nog voeren. Ze doen dat natuurlijk nu wel in natura, als ambassadeur van de streek, maar het zou mooi zijn als er ook een bijdrage van de ondernemers zelf komt."

Wethouder toerisme Peter Ploegaert (foto: Omroep Zeeland)

Vragen waren er in de commissie ook over het optuigen van de Zeeuwse Marketing Organisatie door de provincie. De gemeente wil hier in participeren, maar raadsleden toonden zich bezorgd over de gevolgen wanneer meerdere gemeenten afhaken, zoals Middelburg al heeft aangekondigd. Ook de wethouder noemde het besluit van Middelburg 'treurig'.

Slag om de arm

De soep werd uiteindelijk niet zo heet gegeten als die werd opgediend. De meeste fracties toonden zich voorstander van de nieuwe visie op streekpromotie en gastheerschap, alleen PvdA'er Evers hield nog een slag om de arm voor de raadsvergadering volgende week.

Toerisme uit balans

Teuntje de Vries van de actiegroep Toerisme uit Balans schrikt na afloop als ze van de bedragen hoort die nu voor streekpromotie worden uitgetrokken. De actiegroep is de overlast, vooral door de vele tweede woningen in de kleine kernen, beu en vindt dat er veel meer ingezet moet worden op de leefbaarheid van de streek. "We hebben gisteren een gesprek met de wethouder gehad, maar of het effect heeft?"

Ploegaert verzekerde aandacht te houden voor een goede balans tussen toeristen en eigen inwoners. "Inwoners zijn onze beste ambassadeurs."

