Sluis wil koste wat kost garnalenveiling in Breskens behouden

Vismijn Breskens (foto: omroep zeeland)

Volgens wethouder Marianne Poissonnier is er sprake geweest van een overhaast besluit 'op gronden die niet goed zijn onderzocht'. Vanuit de politiek in Sluis klonk donderdagavond wel enige twijfel over de kans van slagen van deze juridische stappen, maar Poissonnier is vol vertrouwen. "Anders zouden we deze niet zetten." Ze vergeleek de holding waarin de gemeenten Sluis en Vlissingen participeren met een huwelijk. Wanneer een echtpaar besluit om te gaan scheiden, kan het niet zo zijn dat de één er met de tafel en stoel vandoor gaat, die door de ander zijn ingebracht bij het sluiten van het huwelijk, vond zij.

Onderspit

Begin maart namen de aandeelhouders van de Zeeuwse Holding Visveiling het besluit om de visveiling van Breskens naar Vlissingen over te hevelen. Sluis - voor 35 procent eigenaar in de holding - delfde in die besluitvorming het onderspit tegenover het grotere Vlissingen, die 65 procent van de aandelen bezit. De beslissing was volgens de directie en de Raad van Commissarissen van de holding onvermijdelijk en de enige manier om in Zeeland een volwaardige vismijn te behouden.

Ultieme poging van Sluis

De afgelopen weken deed Sluis achter de schermen een ultieme poging om de garnalenveiling in Breskens te houden. Zij heeft half april een overeenkomst gesloten met visgroothandel Mike de Houck uit Breskens om de vismijn in het viscentrum te huren van aannemingsbedrijf Van de Poel, de garnalenzeef zonder gemeentelijke bijdrage te gaan exploiteren én de op- en overslag voor vissers en vervoerders mogelijk te maken.

Kunstwerk van Johnny Beerens (foto: Omroep Zeeland)

Zeggenschap krijgen

Eerder ging een deal met een van de grootste vishandelaars in Nederland, Klaas Puul uit Volendam niet door. Om de deal met De Houck wel mogelijk te maken, moet Sluis de licentie en de garnalenzeef van de werkmaatschappij Zeeuwse Visveiling Breskens aan hem overdragen en daarvoor is het nodig dat Sluis weer zelf zeggenschap over haar werkmaatschap krijgt.

Mocht het toch niet lukken om het besluit te blokkeren, dan verdwijnen weliswaar de bedrijfsmatige activiteiten rond de vissershaven van Breskens, maar zet de gemeente Sluis in op een toeristische 'visserijbeleving' in het nieuwe viscentrum, waarin ook het visserijmuseum komt. De overeenkomst met De Houck is dus onder voorbehoud.

Blijdschap in Breskens

In de commissie Samenleving werd enigszins met verbazing, maar ook met blijdschap gereageerd op het besluit van het college om de handdoek nog niet in de ring te gooien. Robert Evers van de PvdA was wel benieuwd waarop burgemeester en wethouders zich baseren. Hij meent dat de directie van de holding gewoon het recht had om dit besluit te nemen, omdat de meerderheid in de holding nu eenmaal voor een centrale visveiling in Vlissingen was.

Vertrouwen

Dat vertrouwen heeft volgens wethouder Poissonnier te maken met de inbreng van 'spullen' door Breskens in het verleden. Die zijn in de exploitatie altijd apart gehouden. Het ging dus, meende ze, om 'een overhaast besluit dat geen recht doet aan de belangen van Breskens'. Waar De Houck zijn garnalen gaat halen, vroeg Raoul de Fossé van de VVD nog. "Er zijn volop afnemers én aanbieders", verzekerde ze.