Goedemorgen! Opknapbeurt stations, laatste dag Lonink en opknapbeurt Lange Zelke

Reis je geregeld met de trein? Best kans dat 'jouw' station er straks anders uitziet. De stations van Goes, Arnemuiden, Kruiningen-Yerseke, Vlissingen en Souburg worden de komende tijd aangepakt. Het gaat dan vooral om het stationsmeubilair, de stationshal en de parkeerplekken. Vandaag neemt de NS het station in Vlissingen onder handen.

Trein op station in Vlissingen (foto: Peter Feij)

Het is vandaag voor Jan Lonink zijn laatste dag als burgemeester van Terneuzen. Tijdens een buitengewone raadsvergadering neemt hij na achttien jaar afscheid. In het tv-programma Was getekend...Jan Lonink gaat presentator Floris-Jan Sietsema in gesprek met Lonink. Het programma is vanavond om 20.30 uur te zien. Op zondag wordt het programma vanaf 18.10 uur ieder uur herhaald.

Het wordt iets duidelijker hoe de Lange Zelke in Vlissingen eruit komt te zien. De gemeente Vlissingen heeft impressies laten maken. Daarop is te zien dat er bomen in de winkelstraat komen en nieuwe tegels. Daarnaast wil de gemeente dat er een terras in het midden van de straat komt, maar daar moeten nog wel gesprekken met de ondernemer over gevoerd worden.

Impressie van hoe de Lange Zelke eruit moet komen te zien. (foto: Gemeente Vlissingen)

Belgen zijn volgens burgemeester Marga Vermue gewoon welkom op de Nederlandse terrassen. Dat is een andere boodschap dan minister Hugo de Jonge. Hij zei gisteren juist in Belgische kranten dat Belgen niet welkom zijn op terrassen in Nederland. Vermue geeft aan dat er voor buitenlanders wel een overheidsadvies geldt om de eerste tien dagen in quarantaine te gaan, maar dat dat geen verplichting is.

Testconcert in 't Beest (foto: Omroep Zeeland)

In poppodium 't Beest in Goes is gisteravond een testconcert gehouden. Bezoekers van het concert in Goes waren enthousiast over het optreden van Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie. Ook al was de sfeer dan wat minder door de weinige bezoekers.

Ook in De Spot in Middelburg was er een testconcert; daar trad Danny Vera op voor een uitverkocht huis. De testconcerten waren de eersten in Zeeland.

Schotse hooglanders in Borssele. (foto: Piet Grim)

Weer

Het wordt vandaag opnieuw vrij zonnig, maar vooral landinwaarts komen er ook enkele stapelwolken en er is ook weer wat hoge bewolking. Maximum temperatuur vanmiddag is 11 of 12 graden, bij een zwakke tot matige noordenwind. Dit weekend belooft redelijk rustig en tamelijk zonnig te verlopen. En het wordt ietsje zachter.