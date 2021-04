Eindexamenkandidaten zijn niet welkom op hun laatste schooldag

Havo 5 van CSW Van de Perre in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De schoolleiding weert de eindexamenkandidaten op hun laatste lesdag, om het risico op besmettingen met corona te voorkomen. "Het gevaar dat je onderling geen 1,5 meter afstand houdt of met teveel personen dan toegestaan is samenkomt, vinden we te groot", laat vestigingsdirecteur Ilse Kuijpers van CSW Van de Perre per brief weten.

Maar tussen de regels door valt uit de brief ook op te maken dat de school bang is voor 'rottigheid'. Zo is voor de leerlingen die wel naar school mogen komen, alleen de hoofdingang geopend. Alle andere in- en uitgangen zijn gesloten en worden gecontroleerd. Eindexamenkandidaten die het schoolverbod negeren lopen kans om uitgesloten te worden van het eindfeest dat begin juli gehouden wordt als alternatief voor de laatste lesdag.

Bovendien bevat de brief ook een dreigende waarschuwing voor de eindexamenkandidaten: "Mocht je in de verleiding komen om schade aan het gebouw aan te richten of aan persoonlijke eigendommen van anderen, dan zullen de kosten daarvan op jou of je ouders verhaald worden."

Een deel van het schoolteam op de zogenaamde website van de makelaar (foto: Omroep Zeeland)

Helemaal zonder ludieke acties verloopt de laatste lesdag van de eindexamenkandidaten niet. Ze hebben het schoolgebouw aan het Griffioen voor tien euro te koop gezet. De foto's van makelaars op die site, zijn in werkelijkheid docenten en bestuurders van CSW.