Ondernemers: Als provincie taken van VVV niet overneemt, dan doen we het zelf maar

"We hoorden van allerlei toeristen, maar ook van inwoners, nadat de VVV-app offline ging, dat er behoefte was aan een app waar je allerlei informatie kon vinden over Zeeland", zegt Georg Knuijt, één van de initiatiefnemers van de I Love Zeeland-app, "Dus staken we de koppen bij elkaar, en nu kan iedereen weer met de telefoon in de hand alle leuke dingen in Zeeland opzoeken."

De nieuwe app toont restaurants, winkels en bezienswaardigheden. Je kunt ook zien wat er bij je in de buurt is door de nabijheidsfunctie. Knuijt en zijn compagnons verzamelden en verwerkten zelf de informatie voor in de app. Tot hun verbazing was er veel meer in de provincie te doen dan ze wisten.

Martin Smulders en Georg Knuijt van I Love Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ten opzichte van de oude VVV Zeeland-app zegt Knuijt dat er een aantal veranderingen zijn doorgevoerd: "Niet alle ondernemers konden zich een plek in de app van de VVV veroorloven. Wij willen dat iedereen mee kan doen. En waar je bij de VVV-app niet zelf je bedrijfsinformatie kon aanpassen, kan dat hier wel.

De kosten zijn onder andere laag omdat de app zelf niet heel veel heeft gekost. We hebben er 25.000 euro aan uitgegeven, maar dan moet je niet de uren meerekenen die we er zelf hebben ingestopt", aldus Knuijt.

De I Love Zeeland app (foto: Omroep Zeeland)

Mede-initiatiefnemer Martin Smulders zegt dat hij contact heeft gezocht met de provincie om te kijken of zij interesse hadden om een opvolger van de VVV app te ondersteunen. Samen met Impuls Zeeland zocht Smulders contact met de Provincie. "Maar daar kwam niets uit voort. Het bleef stil", zegt hij.

Smulders vermoedt dat de focus van de provincie is verlegd naar het promoten van Zeeland buiten de provinciegrenzen en dat een app, die toeristen gebruiken als ze op vakantie zijn in Zeeland, geen prioriteit heeft.

Provincie doet promotie, geen gastheerschap

"Dat klopt", zegt gedeputeerde Dick van de Velde, "We hebben gekeken naar wat de oude VVV-app voor onze promotie van Zeeland betekent, en kwamen tot de conclusie, zeker ook omdat er de nodige investeringen gedaan moeten worden om hem up-to-date te krijgen, dat het beter was om de app af te stoten. Hij valt onder het gastheerschap en die rol neemt de provincie nu eenmaal niet op zich."

Toch hoopt Smulders dat er wel te praten valt met de provincie over de schat aan informatie die vanaf de website van VVV Zeeland is overgebracht naar de marketing-website van de provincie, zeeland.com: "Fietsroutes, informatie van overheden en dergelijke, zouden mooi kunnen aansluiten op onze content. Gedeputeerde Van de Velde geeft aan dat daar zeker over te praten valt."