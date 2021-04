Ongerustheid over opslag gevaarlijke stoffen vlakbij Tholen-Stad

Het magazijn van DSV werd in 2019 gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een rapport, dat onlangs door B&W verstrekt is aan de raadsleden gaat het om meer dan tien ton gevaarlijke stoffen. Fractievoorzitter Jan Heshof heeft daar veel vragen bij. "We lezen in het rapport dat er bij een calamiteit maximaal 73 slachtoffers kunnen vallen. Maar er wordt gesproken over meer dan tien ton gevaarlijke stoffen. Dat kan ook 500 ton zijn. Bij welke hoeveelheid geldt dan maximaal 73 slachtoffers?"

Gevaar voor woonwijken?

Bovendien is de vraag hoe groot het gevaar is voor de mensen in de nabijgelegen woonwijk Dalempolder van het DSV-magazijn en de nieuw te ontwikkelen woonwijk aan de Molenvlietsedijk iets verder weg.

En zo kan Heshof nog een hele rij vragen opnoemen. Waarom is er geen inspraakprocedure geweest is bij het wijzigen van het bestemmingsplan, waarmee DSV toestemming kreeg voor de opslag van gevaarlijke stoffen? "Feit is dat het allemaal heel onduidelijk is. Het kan dat het allemaal klopt, maar dat willen we dan wel weten."

'Er zijn vooraf toezeggingen gedaan'

Hij verdenkt het college ervan dat al bij de bouw van het magazijn afspraken zijn gemaakt over de opslag van gevaarlijke stoffen. "Er is in het magazijn een box in een box gebouwd. Dat is een flinke investering. Dat doe je volgens mij alleen maar als hierover vooraf gesproken is en er toezeggingen zijn gedaan, dat dit in de toekomst geregeld wordt."

Verboden staatssteun

Het Deense logistiek bedrijf DSV Solutions vestigde zich in 2019 in Tholen met een distributiecentrum. Eind vorig jaar werd het college van Tholen beticht van het geven van verboden staatssteun aan DSV voor de bouw van het magazijn in Tholen. Dat werd ten stelligste ontkend. Volgens verantwoordelijk wethouder Frank Hommel was alles volgens de regels verlopen.

Lees ook: