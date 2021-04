Joodse gemeenschap geschokt na examenstunt Nehalennia

Boven de ingang hing de tekst Schularbeit macht spass, een verwijzing naar het omstreden Arbeit macht frei (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een vrolijke tekst", zegt Guus Hagt, directeur van de Mondia scholengroep waar Nehalennia onder valt. "Bij ons lag de associatie met de oorlog niet voor de hand. Natuurlijk heb je die associatie wel, maar omdat de tekst positief is, is de vraag of het kwaad kan. Voor heel veel leerlingen is die associatie er in ieder geval niet."

Geschokt

De Joodse gemeenschap in Zeeland is geschokt door de tekst, laat woordvoerder Luuc Smit weten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat niet direct de link werd gelegd met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels heeft de school excuses aangeboden, zegt Hagt. De tekst is weggehaald toen duidelijk werd dat die als kwetsend werd opgevat.

"Als we dit allemaal van tevoren hadden geweten, was dit niet gebeurd", zegt Hagt. "Maar we wisten het niet. De essentie van een examenstunt is natuurlijk verrassing. Het was onschuldig bedoeld."