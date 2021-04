'Maak van Walcheren één groot oorlogs-openluchtmuseum'

WOII-historicus Hans Sakkers pleit voor een openluchtmuseum Walcheren, dat naast het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en andere musea het oorlogstoerisme kan stimuleren. Als bestuurslid van de Stichting Bunkerbehoud maakt hij zich al jaren sterk voor het opknappen en toegankelijk maken van bunkers als oorlogserfgoed.

Unieke verdedigingslinie

Op Walcheren is het zogenoemde Landfront Vlissingen een unieke verdedigingslinie die de moeite waard is voor toeristen om te bezoeken. Als voorbeeld laat Sakkers een formatie van vier bunkers tussen Vlissingen en Koudekerke zien. "Dit is Stutzpunkt Von Kleist, een onderdeel van de Vesting Vlissingen dat van Ritthem tot aan Valkenisse liep.

Dankzij het water zijn de bunkers gespaard

Omdat de geallieerden Walcheren onder water zetten, moesten de bunkers verlaten worden door de Duitsers, werden ze niet beschoten en bleven ze dus bewaard.", zegt Sakkers. Maar omdat ze vaak op boerengrond staan, zijn ze verwaarloosd en eigenlijk niet toonbaar.

De film 'Slag om de Schelde', één van de duurste Nederlandse producties ooit, ging maandag 14 december 2020 in de bioscoop in première. Daar bleef het voorlopig bij, omdat de bioscopen vanwege corona de volgende dag weer dicht moesten. De film is voor een gedeelte gefinancierd door Netflix. Het is de bedoeling dat de film eerst een tijd in de bioscopen wordt vertoond, voordat hij te zien is op Netflix. De film kan dan wereldwijd door honderden miljoenen mensen worden bekeken.

Met een klein beetje moeite en goede afspraken met de landeigenaren zouden veel oorlogsbunkers toonbaar te maken zijn, denkt Bunkerbehoud. Al in 2011 liet de stichting door landschapsarchitecten BoschSlabbers een plan ontwikkelen om het Landfront Vlissingen op diverse manieren in ere te herstellen.

Bunkers Koudekerke

Sommige onderdelen van het plan werden uitgevoerd. Twee bunkers net buiten Koudekerke zijn bijvoorbeeld bereikbaar gemaakt en je kunt er zelfs naar binnen. Via borden wordt er ook informatie gegeven over de bunkers.

Bunkers bij Koudekerke (foto: Omroep Zeeland)

Sakkers denkt dat er nog meer plekken interessant zijn voor toeristen die naar Zeeland komen na het zien van de film. Als voorbeeld wijst hij naar de Sloedam. Tegenover de herdenkingsplek bij het Mallardviaduct, aan de ander kant van de spoorlijn, ligt de originele dam waarover de Canadezen in november 1944 trokken.

Duitse verdedigingswerken nog te zien

"Wie de film heeft gezien, krijgt mee hoe hard er hier gevochten is en hoeveel levens er hier verloren zijn gegaan", zegt Sakkers, "Je kunt hier precies dezelfde route lopen die soldaten hebben afgelegd. De oude dam ligt er nog, en er zijn zelfs nog stukken van de Duitse verdediging te zien." Maar de plek is niet makkelijk bereikbaar en zou ontsloten moeten worden. Sakkers zegt zeker te weten dat dit een toeristische trekpleister zou zijn.

Overblijfsel Duitse verdediging op de Sloedam (foto: Omroep Zeeland)

Diana Korteweg Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme gelooft ook dat er publiek is dat op zoek wil gaan naar plekken die ze in de film hebben gezien: "We noemen dat Dark Tourism. Mensen die ergens willen zijn waar er gevochten en geleden is. Dat zullen er geen miljoenen zijn, maar er is wel degelijk een markt voor. Het is dan wel van belang om die plekken aan te duiden en makkelijk bereikbaar te maken."

Ook interessant voor de terugkerende toerist

Korteweg Maris wijst er ook op dat alle plekken van belang op één of andere manier met elkaar verbonden moeten worden, zodat je een geheel toeristisch product krijgt: "En dat is niet alleen gunstig om nieuwe toeristen te trekken, het is ook weer een extra aanbod voor bezoekers die hier al jaren komen. Die krijgen dan weer wat nieuws voorgeschoteld.|"

Provincie Zeeland zegt in een reactie bezig te zijn om het verhaal van de Slag om de Schelde nog beter te vertellen: "In 2021 verkennen we welke wensen er leven bij diverse partijen. We hopen dat we dan in 2022 een concreet project kunnen starten."

Lees ook: