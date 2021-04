Trainerskwestie Bruse Boys eist meer slachtoffers

(foto: Facebook)

Scholts stapte deze week per direct op. De trainer uit Sommelsdijk voelde zich 'bedonderd' door de club omdat er achter zijn rug om gesprekken zijn gevoerd met Michel Maaskant, die een aanbieding accepteerde om hoofdtrainer te worden.

Scholts bereikte eind vorig jaar nog een mondeling akkoord met de club over verlenging van zijn contract.

Donderdag werd de aanstelling van oud-speler Maaskant (30) bekend. Hij staat vanaf volgend seizoen voor de groep. Maandag ging hij akkoord met de aanbieding van de zaterdag tweedeklasser.

Michel Maaskant, hier in het shirt van Kloetinge, wordt hoofdtrainer van Bruse Boys (foto: Orange Pictures)

De kwestie heeft een vervelende nasleep voor de club, want nu zijn de bestuursleden Van Kooten en Van Wolferen opgestapt.

Van Kooten (65) is sinds 2010 bij de club betrokken, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Van Wolferen (53) is voorzitter van de technische commissie en was eerder voorzitter van de vereniging.

'Leugenaar en bedrieger'

Van Kooten erkende donderdag al dat er fouten door de club zijn gemaakt rondom het vertrek van Scholts. Toch is dat niet de hoofdreden van zijn vertrek. "Ik ben als leugenaar en bedrieger neergezet in deze kwestie door de PZC zonder wederhoor toe te passen. Mijn geloofwaardigheid is aangetast, zowel op maatschappelijk vlak als binnen de club", aldus Van Kooten. "Daardoor kan ik niet meer functioneren." Volgens de PZC is Van Kooten wel benaderd, maar wilde hij geen commentaar geven.

Ook Van Wolferen stapt op. Hij zegt als voorzitter van de technische commissie gepasseerd te zijn in de kwestie. Door drukke werkzaamheden werden zijn taken tijdelijk overgenomen door anderen. "Ik wist helemaal van niks. Ondanks mijn paars-witte hart ga ik niet de rotzooi van een ander opruimen. Daar ben ik heel rigoureus in."

Van Wolferen blijft nog wel betrokken bij het jeugdplan van de club, waarbij samengewerkt wordt met buurman Duiveland uit Oosterland.