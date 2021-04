Smelly Kitchen in de race voor Oostenrijks blaasfestival

Smelly Kitchen (foto: Marcel Kentin)

Vrijdag zijn de tien halve finalisten bekendgemaakt. De bandleden van Smelly Kitchen zijn enthousiast over het bereiken van de halve finale: "We zijn er trots op. Misschien leidt dit, als ultiem resultaat, naar Oostenrijk. We hebben er zin in, maar daarbij is alle hulp nodig van de lezers, luisteraars en of kijkers!" Tot 1 mei kan het publiek op zijn favoriete groep stemmen.

De elfkoppige band Smelly Kitchen speelt zelfgeschreven muziek die de grenzen van de funk en soul opzoekt. Blikvangers van de band zijn frontman Boaz Brom en het Hammondorgel bespeeld door Jeroen van 't Leven. De band speelde o.a. op Concert at SEA, de Gentse Feesten, het Bevrijdingsfestival en Film by the Sea In 2019 verscheen de EP Oui Chef. Die release had de opmaat moeten zijn voor een jaar vol optredens, maar corona gooide roet in het eten.

BLOW! to Woodstock wordt georganiseerd door het Wereld Muziek Concours (Kerkrade) in samenwerking met het Oostenrijkse festival Woodstock der Blasmuzik. Dat is is een vierdaags festival in Ort im Innkreis. Het wordt wel beschouwd als het Pinkpop van de blaasmuziek.