Promotie-app van provincie wacht, al haperend, op betere tijden

Waarom is de Zeeland ARX app ontwikkeld?

Provincie Zeeland is sinds 2017 bezig om de marketingstrategie rondom wonen, werken en toerisme te verbeteren en daar horen hulpmiddelen bij. De ARX-app is zo'n hulpmiddel. Hij is geschakeld met de website zeeland.com.

Wat kun je ermee doen?

We zetten de app in op beurzen of evenementen. Wanneer je met een een iPhone over een speciale ARX-kaart van Zeeland gaat, kun je de provincie beleven met allerlei informatie over het wonen, werken en ontspannen in de verschillende gemeentes.

De app is alleen voor de iPhone ontwikkeld, daardoor werkt hij op een groot gedeelte van de mobiele telefoons niet. Wat is de gedachte daarachter?

We hebben een afweging moeten maken in de kosten en baten en er is voor gekozen om alleen voor de iPhone te gaan. Op beurzen en dergelijk leggen we iPhones klaar voor mensen om te gebruiken. We blijven overigens ontwikkelen, dus dat kan nog veranderen.

ARX app (foto: Omroep Zeeland)

Wat heeft de app tot nu toe gekost?

De ontwikkeling in 2018 kostte 123.000 euro, de beheerskosten sindsdien zijn 4.700 euro.

De app is tot nu toe 350 keer gedownload, is dat succesvol te noemen?

We hebben vorig jaar natuurlijk nergens naar toe gekund door corona. In 2019 hebben we de app wel kunnen gebruiken op beurzen en bijeenkomsten. Het bedrag wat we hebben uitgegeven is vrij normaal voor dergelijke projecten.

Ter vergelijking: een vacature-advertentie in een dagblad kost 10.000 euro. Met deze app bereiken we op een beurs ook veel mensen. Wanneer we daardoor één of meerdere vacatures ingevuld krijgen, is het het geld waard.

Maar een advertentie wordt wel door tienduizenden mensen gelezen.

Dat is zo, maar deze app kunnen we veel vaker inzetten voor hetzelfde geld en op die manier ook veel mensen bereiken.

Gedeputeerde Jo-Annes de bat (foto: Omroep Zeeland)

De app heeft het een tijd niet gedaan. Hoe kwam dat?

De ARX-app moest ge-update worden naar de nieuwste versie van het besturingsprogramma. Ook hebben we kleine aanpassingen gedaan omdat de app in eerste instantie voor de website zeelandlandinzee.nl ontwikkeld was en nu op zeeland.com draait. De app werkt nu weer wel.

Wanneer bent u tevreden over de app?

Je moet de app zien als een onderdeel van de totale campagne. Het is een hulpmiddel bij het positief neerzetten van Zeeland als provincie waar het heerlijk wonen, prima werken, en geweldig recreëren is. Wanneer de app daar aan bijdraagt is het een succes te noemen.

Lees ook: