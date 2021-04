Jan houdt helikopter boven Aruba goed in de gaten

Jan Lamper met zijn vrouw en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Lamper weet ons in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis te vertellen dat het aantal besmettingen langzaam terugloopt. En dus wordt er iets versoepeld. De avondklok gaat nu bijvoorbeeld om 23.00 uur in, een uur later dan dat het eerst was.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig, maar één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

Volgens Lamper wordt er volop gecontroleerd of iedereen wel binnen is. Zo rijden er dagelijks politieauto's over het eiland en gaat er 's avonds een helikopter de lucht in om een rondje te vliegen. Dat wordt allemaal in de gaten gehouden door Lamper. "Ik zeg Flightradar op en ik zie dat 'ie z'n dagelijkse rondje doet over het eiland", vertelt hij. De Yesenaar weet niet of de vluchtgegevens bij de andere eilandbewoners bekend zijn.

Jan praat ons bij over de situatie op Aruba

Mogelijk zijn er na komend weekend een hoop nieuwe vaccinaties gezet op Aruba. Lamper vertelt dat er vier locaties zijn aangewezen waar iedereen, ook zonder uitnodiging, gevaccineerd wordt. Een zorgpas laten zien is genoeg. Volgende week horen we misschien wel van Lamper hoe dat is verlopen.