Nieuw uniform Douane bevalt: 'We lopen niet meer als Michelinpop over het dek'

En dat beviel goed. Het is een fijn uniform, vindt Adriaan, maar het is vooral ook erg mooi: "Het is heel erg leuk om te zien hoe collega's, maar ook mensen van de buitenwacht zeg maar, naar je kijken."

Geen 'Michelinpop' meer

Het is volgens Adriaan vooral ook praktisch. "We moeten aan boord van schepen op zoek gaan naar verborgen ruimten en dan ga je veel van koud naar warm en andersom. En we kruipen en sluipen, dus het moet flexibel zijn. Bij het oude uniform zat een dikke winterjas en dan liep je echt als een soort Michelinpop over die schepen. Dat is nu wel echt verbeterd."

Zijn collega Ed draagt het nieuwe uniform sinds vanochtend en hij heeft al wel meteen een probleempje ontdekt. "Ik trok vanmorgen de broek aan en bleef achter het lipje in de broek hangen. Dat lipje heb ik kapotgetrokken. Dus daar is nog wat ruimte voor verbetering."

De Zeeuwse Douaniers Adriaan en Ed zijn blij met hun nieuwe uniform

Het oude uniform werd zeventien jaar geleden ontworpen en voldeed volgens de Douane niet meer aan de eisen van de huidige bedrijfskleding. Daarom werd ontwerper Mart Visser ingeschakeld om met een nieuw ontwerp te komen.

'Uniform versterkt de uitstraling'

Daarbij viel de keuze op de kleur blauw omdat die kleur betrouwbaarheid en gezag zou uitstralen en omdat diezelfde kleur ook in vroegere tijden door de Douane werd gedragen. "Bij de zichtbaarheid en de herkenbaarheid die de Douane wenst, past deze blauwe kleur veel beter", zegt de ontwerper van het nieuwe uniform. "Het uniform versterkt de uitstraling van de douanier."

Douanier Adriaan (links) draagt het nieuwe uniform, collega Ed (rechts) heeft voor de foto het oude uniform weer aangetrokken (foto: Omroep Zeeland)

Voor het nieuwe uniform van de Douane is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen, met name gerecycled polyester en organisch katoen. En dat is te merken, vindt douanier Ed. "Het is een fijne stof, je kan echt merken dat het een nieuwere stof is en dat de ontwikkeling in de tussentijd niet heeft stilgestaan, zeg maar."

Hergebruikt

De oude uniformen gaan niet zomaar de prullenbak in. Ze worden ingezameld en naar een sociale werkplaats gebracht. Waar mogelijk worden de kledingstukken heel gelaten en opnieuw gebruikt. Daarbij worden dan wel de douanekenmerken verwijderd. Van niet-herbruikbare kledingstukken wordt 99 procent als grondstof hergebruikt, laat de Douane weten.