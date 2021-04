Dimitri werkt 25 jaar bij de Gamma: 'Het is echt mijn familie geworden'

Het werk betekent veel voor Dimitri: "Mijn collega's beschouw ik echt als familie. Ik kan bij ze terecht met problemen, maar ook voor een leuk praatje", zegt hij. De bouwmarkt is voor hem zijn tweede thuis: "Ik voel me op de werkvloer echt belangrijk. Als ik hier loop dan voel ik me een echte man en kan ik lekker mezelf zijn."

Onmisbaar

Het takenpakket van Dimitri is veelzijdig. Hij is vakkenvuller en helpt klanten als ze een product niet kunnen vinden, maar hij verricht ook de huishoudelijke taken zoals het koffiezetapparaat bijvullen en schoonmaken. "Dimitri is onmisbaar", zegt bouwmarktmanager Reinier Maljaars. "Hij doet dingen die vanzelfsprekend zijn, maar als hij vakantie heeft en we zonder koffie zitten dan pas merken we hoe belangrijk hij is voor de zaak en het team."

Bouwmarktmanager Reinier Maljaars en DImitri met al zijn cadeaus (foto: Omroep Zeeland)

Het team hoeft niet bang te zijn om lang zonder koffie te zitten want Dimitri komt altijd terug. "Ik ben van plan tot mijn pensioen hier te blijven werken en ben ontzettend dankbaar dat ik via mijn stage hier terecht ben gekomen", aldus Dimitri. Hij werd verwend met cadeautjes, bloemen en taart en het was ook nog eens dubbel feest want Dimitri is vandaag 45 jaar geworden.