De Hobbyisten hebben muziek opnieuw leren waarderen

De titel van de EP klinkt alsof jullie niet ongeschonden door de coronacrisis zijn gekomen.

Kevin: "Gelukkig is het bij ons nog met een knipoog. Het is een ravage om ons heen, ook in onze sector."

Wel bijzonder dat we uitgerekend dit jaar van jullie horen.

"Ja, we zijn al een tijdje bezig. In 2007 wonnen we de Zeeuwse Belofte en daarvóór bestonden we al. Nu vielen we helemaal stil door de omstandigheden. We waren echt lamgeslagen, maar langzaamaan ontdek je ook hoe fijn wij het vinden om muziek te maken en dat muziek een soort medicijneffect op ons heeft. Het begon ineens weer te gloeien en te borrelen, we hebben echt muziek opnieuw leren waarderen.

Vanavond een livestream concert vanuit De Piek. Wat kunnen we allemaal gaan luisteren en zien?

"We willen echt uitpakken. Het is een beetje overdreven. We gaan met volledige techniek en lichtinstallatie een kleine show geven, waarin we ons echt willen presenteren. Wanneer festivals weer mogelijk zijn, zijn we weer klaar voor de start! We gaan gewoon helemaal los, alsof we op Lowlands staan."

Het livestreamconcert is te volgen via de Facebookpagina van De Piek.

Kevin van Gorkom van De Hobbyisten vertelt over de nieuwe EP Ravage