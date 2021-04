Debutant De Kok klaar voor NK: 'Ik denk dat ik wel een kansje heb'

De Kok is met zijn 24 jaar de jongste deelnemer aan het Nederlands kampioenschap. Hij dwong kwalificatie af door goede prestaties neer te zetten op de Grand Prix's van Rosmalen en Tilburg. In Tilburg drong hij door tot de kwartfinales en in Rosmalen kwam hij zelfs bij de beste vier terecht.

In de groepsfase stuit De Kok, die als negende is geplaatst, op Jeffrey Jorissen, Martien van der Spoel en Jack van Peer. "In het biljarten is het altijd lastig om te zeggen of je de poule doorkomt. We spelen in korte sets tot tien punten en dan is niemand zeker." De beste twee uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales. "Als ik daarin terecht kom dan denk ik zeker dat ik een kansje heb, maar dat zullen de anderen ook denken."

Alleen maar trainen

De competities liggen door de coronamaatregelen al lang stil en bij het laatste toernooi dat De Kok speelde, kwam hij slechts tot één wedstrijd. Het is dan ook lastig om te bepalen hoe het met de vorm zit. "Ik denk dat veel spelers er moeite mee hebben om alleen maar te trainen en geen wedstrijden te hebben. Met mijn vorm zit het wel goed. Ik voel mezelf alleen maar sterker worden."

Joey de Kok in actie aan de biljarttafel (foto: Omroep Zeeland)

Het Nederlands kampioenschap wordt net als het prestigieuze toernooi The Duke Challenge van afgelopen januari live uitgezonden door Ziggo Sport. De Kok was toen één van de uitgenodigde deelnemers. Ondanks dat hij al na één partij naar huis moest, De Kok verloor van meervoudig wereldkampioen Torbjörn Blomdahl, kijkt hij daar toch met een goed gevoel op terug. "Om tegen Blomdahl te spelen was geweldig. Op beelden die ik later heb teruggekeken zag ik hem toch een beetje zwetend in zijn stoel zitten. Dat was leuk om te zien."

Coronabubbel

Het Nederlands kampioenschap begint morgen en duurt tot en met donderdag 29 april. Het wordt gehouden in Den Bosch waar alle spelers en scheidsrechters in een coronabubbel gaan. "Iedereen wordt 48 uur van te voren getest en daarna ben je alleen nog maar onder elkaar", legt De Kok uit. "Ik wil gewoon gaan genieten. Ik heb er veel voor getraind en dan kan ik mezelf na afloop niks kwalijk nemen. Ik ga proberen te verrassen."