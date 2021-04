Kunstwerk van vispluis in Zierikzee vraagt aandacht voor vervuiling Noordzee

Vispluis beschermt de netten van vissersboten tegen beschadiging en slijtage. Tot zover het goede nieuws. "Vispluis is een enorm probleem", zegt Erik van Uffelen van Centree. "Het zijn kleine plastic draadjes die in het water belanden en niet vergaan. Jaarlijks komt er 50.000 tot 100.000 kilo in de Noordzee terecht. Daar kun je de Dikke Toren mee vullen. Vissen en vogels eten het vispluis op, het belandt in onze voedselketen en, als microplastics, in ons lichaam."

Biopluis

Centree hoopt met dit kunstwerk de ogen te openen voor het probleem rondom vispluis. Zodat snel wordt overgestapt op biopluis of andere milieuvriendelijke alternatieven.

Kunstwerk Pluis is gemaakt van zwerfafval: stukjes vispluis uit de zee (foto: Omroep Zeeland)

Pluis, zo heten de drie grote blauwe handen van staal en vispluis in Zierikzee, is een kunstwerk van de hand van Kianoosh Gerami, een Iraans-Nederlandse kunstenaar die er samen met een groep vrijwilligers een half jaar aan werkte. De handen verbeelden de hulpvraag van de zee om deze te verlossen van vispluis. Het is geen permanent kunstwerk. "We willen het de hele zomer laten staan", vertelt Van Uffelen. "Het is bedoeld om hier in korte tijd zoveel mogelijk aandacht voor dit probleem te vragen."

